सनी देओल की 'बॉर्डर 2' की राह रोकेगा रेबीज वाला चिम्पांजी, 23 जनवरी को बॉक्स ऑफिस पर दिलचस्प मुकाबला

जनवरी 2026 की शुरुआत ही बॉक्स ऑफिस के लिए धमाकेदार साबित होने वाली है. इस महीने हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों की बड़ी फिल्में एक ही दिन रिलीज हो रही हैं. जिसकी वजह से हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों के दर्शकों को टिकट खिड़की पर बड़ी भिड़ंत देखने को मिलेगी. ये टक्कर होगी एक दिलचस्प हॉरर मूवी और देशभक्ति के भावों से भर देने वाली फिल्मों के बीच. आप समझ ही गए होंगे हम किस फिल्म की बात कर रहे हैं. 23 जनवरी पर रिलीज होने जा रही बॉर्डर 2 (Border 2) को बॉक्स ऑफिस पर भी बड़ी जंग लड़नी होगी क्योंकि इसी दिन रिलीज हो रही है रोमांच और डर से भरपूर प्राइमेट (Primate).

प्राइमेट, हॉरर का नया अनुभव

प्राइमेट की कहानी कुछ दोस्तों के इर्द-गिर्द घूमती है जिनकी छुट्टियां अचानक खतरनाक हो जाती हैं क्योंकि उनके पालतू चिम्परांजी को रेबीज हो जाता है. इसके बाद शुरू होता है खतरनाक गेम. अक्टूबर 2025 में पैरामाउंट ने इसका ट्रेलर जारी किया था. जिसे सोशल मीडिया पर दर्शकों ने काफी पसंद किया. जिसे देखते हुए लगता है कि दर्शक इस फिल्म को देखने के लिए थिएटर में भी टूट पड़ेंगे. 'प्राइमेट' में जॉनी सीक्वोया, जेसिका अलेक्जेंडर, ट्रॉय कोत्सुर और विक्टोरिया वायंट मुख्य भूमिकाओं में हैं.

प्राइमेट बनाम बॉर्डर 2

23 जनवरी को प्राइमेट और बॉर्डर 2 का क्लैश निश्चित रूप से दर्शकों के लिए बड़ा टॉकिंग पॉइंट बनने वाला है. 'बॉर्डर 2' एक पारंपरिक बॉलीवुड एक्शन ड्रामा है, प्राइमेट हॉरर थ्रिलर फैन को टारगेट कर रही है. दोनों फिल्मों की रिलीज एक ही दिन होने से बॉक्स ऑफिस पर टक्कर और रोमांच दोनों देखने को मिलेंगे.

ये देखना दिलचस्प होगा कि इंडियन ऑडियंस हॉरर फिल्म देखने के एक्सपीरियंस को चुनेंगे या बड़े स्टार कास्ट, एक्शन और देश का मान बढ़ाने वाली एक फिल्म को देखना चुनेंगे. बॉर्डर टू में सनी देओल, वरूण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी लीड रोल्स में नजर आने वाले हैं. वैसे इसमें कोई दो राय नहीं कि बॉर्डर 2 का पलड़ा भारी है.