बॉलीवुड एक्ट्रेस ने बताया शहद खाने का सही तरीका, एक गलती शहद को बना सकती है पानी

बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री सिमी ग्रेवाल सिर्फ अपनी फिल्मों और इंटरव्यूज के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी फिटनेस और हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए भी जानी जाती हैं. हाल ही में उन्होंने शहद खाने को लेकर कुछ खास बातें बताईं. जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है. सिमी का कहना है कि शहद में लाइव एंजाइम्स मौजूद होते हैं, जो सेहत के लिए बेहद फायदेमंद हैं. लेकिन अगर शहद को मेटल के चम्मच से खाया जाए, तो ये एंजाइम्स नष्ट हो जाते हैं. यही वजह है कि शहद हमेशा लकड़ी या प्लास्टिक के चम्मच से ही खाना चाहिए.



सिमी ने बताए शहद के फायदे

सिमी ने बताया कि शहद सिर्फ मीठा ही नहीं बल्कि एक सुपरफूड है. इसमें दिमाग को सक्रिय करने वाले तत्व पाए जाते हैं, जो याददाश्त और ब्रेन पावर को बेहतर बनाते हैं. यही नहीं शहद एक ऐसा यूनीक फूड भी है जो अकेले ही इंसान को हेल्दी लाइफ भी दे सकता है. अफ्रीका में कई बार लोगों को भूख से बचाने में शहद ने अहम भूमिका निभाई है. इतना ही नहीं, शहद में मौजूद प्रोपोलिस को नेचुरल एंटीबायोटिक माना जाता है. जो कई तरह के इंफेक्शन से बचाता है. खास बात ये है कि शहद कभी खराब नहीं होता और इसे सालों-साल तक सुरक्षित रखा जा सकता है.



— Simi_Garewal (@Simi_Garewal) September 1, 2025

शहद से बना हनीमून

सिमी ग्रेवाल ने कुछ दिलचस्प जानकारियां भी साझा कीं. उन्होंने बताया कि पुराने जमाने में बड़े-बड़े राजाओं के शवों को शहद से ढककर सुरक्षित रखा जाता था ताकि उनका शरीर सड़े गले नहीं. यहां तक कि हनीमून शब्द की शुरुआत भी शहद से हुई थी. क्योंकि शादी के बाद नए जोड़े को संतान सुख के लिए शहद खाने की सलाह दी जाती थी.



सिमी की वॉर्निंग

सिमी ने ये भी चेतावनी दी कि मोबाइल नेटवर्क टावर्स की वजह से मधुमक्खियों की संख्या घट रही है. अगर मधुमक्खियां खत्म हो गईं, तो इंसान का जीवन भी संकट में पड़ सकता है. इसलिए शहद को सिर्फ खाने का जरिया न मानें, बल्कि मधुमक्खियों और पर्यावरण को बचाना भी हमारी जिम्मेदारी है.