हिंदी सिनेमा का वो फनकार जिसने एक्टर बनने के लिए चुकाई भारी कीमत, रद्द हुआ मेडिकल लाइसेंस, नाम से हट गया डॉक्टर

श्रीराम लागू हिंदी और मराठी सिनेमा के उन कलाकारों में शामिल रहे, जिन्होंने अपने अभिनय से हर किरदार को यादगार बना दिया. उनकी जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी. अभिनय की दुनिया में कदम रखने से पहले वह डॉक्टर थे और ईएनटी सर्जन के रूप में काम करते थे, लेकिन उनकी जिंदगी में एक ऐसा दौर भी आया, जब एक च्यवनप्राश के विज्ञापन को लेकर उनका मेडिकल लाइसेंस रद्द हो गया. दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे मामले को लेकर अभिनेता का अपना पक्ष भी काफी अलग था.

श्रीराम लागू का जन्म 16 नवंबर 1927 को महाराष्ट्र में हुआ था. उन्होंने बीजे मेडिकल कॉलेज से मेडिकल की पढ़ाई पूरी की और ईएनटी सर्जन बने. वह पुणे के साथ तंजानिया में भी चिकित्सा के क्षेत्र में काम कर चुके थे, हालांकि डॉक्टर बनने के दौरान ही उनका जुड़ाव रंगमंच से हो गया था. मेडिकल कॉलेज के दिनों में शुरू हुआ अभिनय का शौक धीरे-धीरे जुनून में बदल गया. वह एक तरफ मरीजों का इलाज करते थे तो दूसरी तरफ नाटकों में हिस्सा लेते थे. आखिरकार उन्होंने अभिनय को ही अपना पूरा समय देने का फैसला किया.

साल 1980 में श्रीराम लागू एक च्यवनप्राश के विज्ञापन में नजर आए. उस समय उनके डॉक्टर होने के बावजूद किसी प्रोडक्ट का प्रचार करने को मेडिकल पेशे की नैतिकता के खिलाफ माना गया. इस मामले ने काफी चर्चा बटोरी और मेडिकल काउंसिल की ओर से उनका मेडिकल लाइसेंस रद्द किए जाने की खबर सामने आई. इसके बाद उन्हें चिकित्सा पेशे में प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं रही.

Photo Credit: social media

डॉक्टर से अभिनेता बने श्रीराम लागू ने रंगमंच पर भी अपनी अलग पहचान बनाई. मराठी नाटक 'नटसम्राट' में गणपतराव बेलवलकर का किरदार उनके अभिनय करियर की सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिना जाता है. इस किरदार में उन्होंने एक ऐसे बुजुर्ग रंगकर्मी का दर्द दिखाया, जो कभी मंच का सितारा था, लेकिन जीवन के आखिरी पड़ाव में अपनों के बीच ही अकेला पड़ जाता है. उनके अभिनय की गहराई ने इस किरदार को मराठी रंगमंच की पहचान बना दिया.

यह भी पढ़ें: श्रीदेवी की मौत की खबर सुन कुछ ऐसा था दोनों बेटियों का हाल, बदहवास होकर खुशी के कमरे में पहुंची थीं जान्हवी, छोटी बहन ने अपने आंसू रोक बड़ी को दिया था सहारा

हिंदी फिल्मों में भी उन्होंने कई यादगार भूमिकाएं निभाईं. 'घरौंदा', 'किनारा', 'मुकद्दर का सिकंदर', 'लावारिस', 'विधाता', 'इनकार', 'गांधी', 'मसूम' और 'सदमा' जैसी फिल्मों में उनका काम दर्शकों ने पसंद किया. फिल्म 'गांधी' में गोपाल कृष्ण गोखले की भूमिका निभाकर उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नाम कमाया. वहीं 'मुकद्दर का सिकंदर' और 'लावारिस' जैसी फिल्मों में उनके गंभीर और प्रभावशाली किरदारों ने उन्हें हिंदी सिनेमा में खास जगह दिलाई. श्रीराम लागू ने 17 दिसंबर 2019 को 92 वर्ष की उम्र में दुनिया को अलविदा कहा.