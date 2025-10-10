सुनील शेट्टी ने खटखटाया बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा, जानें क्या है पूरा मामला

बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी ने अपने व्यक्तित्व अधिकारों (पर्सनैलिटी राइट्स) की सुरक्षा की मांग करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. उनका दावा है कि कई सोशल मीडिया पेज और वेबसाइटें बिना किसी अनुमति के अपने बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए उनकी और उनकी नातिन इवारा की तस्वीरों का इस्तेमाल कर रही हैं. एक्टर ने अदालत से सभी वेबसाइटों को उनकी तस्वीरें तुरंत हटाने और भविष्य में उनका इस्तेमाल करने से रोकने का आदेश देने की मांग की है.

सुनवाई के दौरान क्या हुआ?

जस्टिस आरिफ डॉक्टर की बेंच ने शुक्रवार को सुनील शेट्टी के वकील बीरेंद्र सराफ की सुनवाई की और याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. वकील बीरेंद्र सराफ ने अदालत को बताया कि कुछ वेबसाइटों पर सुनील शेट्टी और उनकी नातिन की फर्जी तस्वीरें भी दिखाई जा रही हैं. सराफ ने दलील दी कि एक रियल एस्टेट एजेंसी और एक जुआ साइट ने अभिनेता की तस्वीरें अपने प्रचार में शामिल की हैं, जबकि उनका इनसे कोई संबंध नहीं है.

पर्सनेलिटी राइट्स का मामला

याचिका में सुनील शेट्टी ने स्पष्ट किया कि उन्हें अपने व्यक्तित्व और तस्वीरों पर अधिकार है और बिना अनुमति के उनका सार्वजनिक इस्तेमाल उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहा है. उन्होंने अदालत से मांग की कि सभी संबंधित वेबसाइटों को उनकी तस्वीरें हटाने और भविष्य में उनका उपयोग रोकने का निर्देश दिया जाए.

कौन हैं इवारा शेट्टी?

सुनील शेट्टी की नातिन इवारा उनकी बेटी अथिया शेट्टी और उनके पति क्रिकेटर केएल राहुल की बेटी हैं.