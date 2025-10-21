'काला सिंदूर' से सबको डराने के लिए आ रहीं एक्ट्रेस, स्त्री को देगी टक्कर ?

भोजपुरी सिनेमा की बड़ी अदाकारा मनी भट्टाचार्य अपनी शानदार एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं. एक्ट्रेस की फिल्में फैंस के बीच बहुत पॉपुलर हैं और अब उन्होंने फैंस को तोहफा देते हुए नई फिल्म का एलान कर दिया है. मनी भट्टाचार्य की नई फिल्म 'काला सिन्दूर' का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसे फैंस से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है. मनी भट्टाचार्य की नई फिल्म 'काला सिन्दूर' का ट्रेलर सोशल मीडिया पर रिलीज हो चुका है, जिसमें मनी भट्टाचार्य ने एक ऐसी बहू का किरदार निभाया है जो अपने काले जादू को सिद्ध करना चाहती है और वो करने के लिए अपने ससुरालवालों को परेशान करती है, लेकिन मनी अपनी मौत के बाद भी शांत नहीं बैठती है, वो घर की दूसरी बहू के शरीर में आकर पिछले कामों को अंजाम देती है.

फिल्म में फुल ऑन हॉरर है और जिसे देखने के लिए रोंगटे खड़े होना तय है. फैंस को भी फिल्म का ट्रेलर पसंद आया है. एक यूजर ने फिल्म की तारीफ कर लिखा, "बवाल फिल्म है, एकदम दम मनी जी, कब रिलीज होने वाली है…" एक अन्य यूजर ने लिखा, "फिल्म का नाम और फिल्म का ट्रेलर दोनों ही एक दूसरे को सार्थक कर रहे हैं...मजा आ गया."

फिल्म में मनी भट्टाचार्य के अलावा, रितेश उपाध्याय, ज्योति मिश्रा, कंचन मिश्रा, रूपा सिंह, अंशू तिवारी, अमित शुक्ला, पुष्पेंद्र राय, काजल निषाद, सुबोध सेठ, अनु ओझा और भानू पांडे शामिल हैं. फिल्म का डायरेक्शन इश्तियाक शेख बंटी ने किया है और फिल्म के निर्माता रामा प्रसाद हैं. फिल्म की रिलीज डेट का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है कि फिल्म को छठ के मौके पर रिलीज किया जाएगा.

वर्क फ्रंट की बात करें तो मनी भट्टाचार्य बैक टू बैक कई फिल्में कर रही हैं. उनकी फिल्में 'लाल जोड़ा,' 'हमरे माई के पंचनामा,' 'सुसुराल के दुलार जईसे आम के अचार,' 'आंगन,' 'जबरिया फेरे,' 'जीना तेरी गली में-2,' 'जिला चंपारन,' और 'सौगंध' रिलीज हो चुकी हैं. इसके अलावा, एक्ट्रेस खेसारी लाल यादव के साथ भी नई फिल्म की शुरुआत कर दी है, लेकिन फिल्म का टाइटल सामने नहीं आया है. मनी ने खेसारी के साथ फिल्म के शूटिंग सेट पर हो रही पूजा का वीडियो शेयर किया है. फैंस दोनों की फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड दिख रहे हैं.