डॉक्टर डूम और कैप्टन अमेरिका का एवेंजर्स फैंस को दीवाली का सबसे बड़ा तोहफा, बताया अमेरिका से पहले भारत में इस दिन रिलीज होगी ‘एवेंजर्स: डूम्सडे’

दीवाली काउंडटाउन शुरू हो गया है, जिसके चलते मार्वल स्टूडियोज की ओर से भारत को दिवाली का सबसे बड़ा तोहफा मिला है. दरअसल, डॉक्टर डूम (रॉबर्ट डाउनी जूनियर) और स्टीव रोजर्स (क्रिस इवांस) ने फैंस को खास शुभकामनाएं देते हुए ‘एवेंजर्स: डूम्सडे' के भारत में रिलीज होने का ऐलान कर दिया है. दरअसल, ‘एवेंजर्स: डूम्सडे' अमेरिका से एक दिन पहले, 17 दिसंबर 2026 को भारत में रिलीज होगी, जो कि फैंस के लिए किसी गुडन्यूज से कम नहीं है. इसका वीडियो देख फैंस काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं.

4 भाषाओं में भारत में रिलीज होगी एवेंजर्स डूम्सडे

‘एवेंजर्स: डूम्सडे' के सिनेमाघरों में दस्तक देने में अब सिर्फ 50 दिन बाकी हैं. ऐसे में हॉलीवुड के सुपरस्टार रॉबर्ट डाउनी जूनियर और क्रिस इवांस ने भारतीय प्रशंसकों के लिए एक खास दिवाली सरप्राइज तैयार किया है. फिल्म में रॉबर्ट डाउनी जूनियर डॉक्टर डूम और क्रिस इवांस स्टीव रोजर्स की भूमिका निभा रहे हैं. एक खास वीडियो मैसेज के जरिए दोनों दिग्गज सितारों ने देशभर के दर्शकों को दिवाली की शुभकामनाएं दीं. इससे साल की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक को लेकर उत्साह और भी बढ़ गया है. और जश्न यहीं खत्म नहीं होता! ‘एवेंजर्स: डूम्सडे' अमेरिका से एक दिन पहले भारतीय सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. इसका मतलब है कि भारतीय दर्शकों को अमेरिका से पहले इस महा-मुकाबले को बड़े पर्दे पर देखने का मौका मिलेगा. फिल्म अंग्रेज़ी, हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषाओं में सिनेमाघरों में दस्तक देगी.

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रॉबर्ट डाउनी जूनियर और क्रिस इवांस का इंडियन फैंस को मैसेज

वीडियो संदेश में रॉबर्ट डाउनी जूनियर और क्रिस इवांस ने कहा: “नमस्ते इंडिया! दिवाली के बारे में हमें जो बात सबसे ज़्यादा पसंद है, वह यह है कि यह एक अध्याय के अंत और दूसरे की शुरुआत का प्रतीक है… और इस बारे में हम काफी कुछ जानते हैं. बस फर्क इतना है कि अंधकार से प्रकाश की ओर जाने के बजाय, मुझे लगता है कि इस बार शायद कहानी उल्टी दिशा में जा रही है… दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं! हम आपसे ‘एवेंजर्स: डूम्सडे' में मिलेंगे… बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं!”

एवेंजर्स डूम्सडे के बारे में

‘एवेंजर्स: डूम्सडे' में तीन अलग-अलग ब्रह्मांडों के चहेते सुपरहीरोज़ एक ऐसे घातक टकराव की ओर बढ़ेंगे, जहां उन्हें एक ऐसे अस्तित्वगत खतरे का सामना करना पड़ेगा, जिसका अनुभव उन्होंने पहले कभी नहीं किया है. इस फिल्म का निर्देशन एंथनी रूसो और जो रूसो ने किया है. फिल्म के निर्माता केविन फाइगी, लुई डी'एस्पोसिटो और जोनाथन श्वार्ट्ज हैं. फिल्म में रॉबर्ट डाउनी जूनियर, क्रिस इवांस, क्रिस हेम्सवर्थ, पेड्रो पास्कल, पॉल रुड, एंथनी मैकी, फ्लोरेंस प्यू, वैनेसा किर्बी, एबन मॉस-बैक्रैक, वायट रसेल, चैनिंग टैटम, सिमू लियू, इयान मैकेलेन, हेली एटवेल, टॉम हिडलस्टन, जेम्स मार्सडेन, पैट्रिक स्टीवर्ट, जोसेफ क्विन, सेबेस्टियन स्टैन, डेविड हार्बर, लेटिटिया राइट, लुईस पुलमैन, केल्सी ग्रामर, कैथरीन न्यूटन, डैनी रामिरेज़, विंस्टन ड्यूक, एलन कमिंग, हन्ना जॉन-कामेन, रेबेका रोमijn, एलेक्स लिविनाली और मैबेल कडेना नजर आएंगे. फिल्म में टेनोच हुएर्ता मेहिया भी शामिल हैं. ‘एवेंजर्स: डूम्सडे' 17 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी. यह फिल्म मार्वल स्टूडियोज द्वारा प्रस्तुत इन्फिनिटी विजन और अन्य प्रीमियम फॉर्मेट्स में भी उपलब्ध होगी.

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