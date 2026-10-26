रामायणम् के गानों को ट्रोल करने वालों पर बोले एआर रहमान, कहा- हंसी आती है पहले आलोचना करते हैं और फिर माफी मांगते हैं

जब नितेश तिवारी की 'रामायण' के लिए ए.आर. रहमान और हंस जिमर को संगीतकार के तौर पर चुना गया तो कई लोगों को लगा कि यह एक बेहतरीन जोड़ी है. फिल्म के टाइटल के ऐलान के समय जो पहला संगीत सामने आया, उसे काफी सराहा गया. लोगों से मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं. कई लोगों ने पहले आलोचना की तो बाद में तारीफ भी की. 'हिंदुस्तान टाइम्स' के साथ एक खास बातचीत में रहमान ने 'रामायण' के लिए संगीत तैयार करने के अपने अनुभव, हंस जिमर के लिए अपना 'किसी के साथ काम न करने' वाला नियम तोड़ने की वजह और लोगों की प्रतिक्रियाओं पर अपनी राय शेयर की.



रहमान के करियर के तीन दशक पूरे होने के बाद उनके पास 'रामायण' का प्रोजेक्ट आया. वह जानते थे कि इतनी विशाल और महाकाव्य जैसी कहानी के लिए उन्हें कुछ अलग करना होगा. उन्होंने बताया, "शुरुआती 10 सालों के बाद, लोग कहते थे 'अरे, आपको वही करना चाहिए जो आपने उन पहले 10 सालों में किया था.' लेकिन मैं 'रॉकस्टार' या 'स्लमडॉग मिलियनेयर' जैसी पुरानी सफलताओं के सहारे नहीं बैठ सकता. आप एक जगह रुक नहीं सकते—आपको बहती हुई नदी की तरह आगे बढ़ते रहना चाहिए. अब 'रामायण' आई है और इसके गाने पांच अलग-अलग भाषाओं में हैं. यह एक ऐसी महागाथा है, जिसके बारे में लगभग हर भारतीय जानता है. इन गानों पर काम करना और भारत तथा पूरी दुनिया के साथ इस उत्सव का हिस्सा बनना मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है. यह एक बहुत बड़ा सम्मान और एक बड़ी जिम्मेदारी है."

हंस जिमर के साथ काम करने पर

रहमान ने हमेशा अकेले ही संगीत तैयार किया है, कभी किसी के साथ मिलकर काम नहीं किया. लेकिन ‘रामायण' के मामले में ऐसा नहीं हुआ. दो बार ऑस्कर जीत चुके रहमान अब हंस जिमर के साथ काम कर रहे हैं, जो अब तक के सबसे मशहूर संगीतकारों में से एक माने जाते हैं. इस सहयोग के बारे में बात करते हुए वे कहते हैं, “आमतौर पर मैं अकेले काम करना पसंद करता हूं, क्योंकि मुझे अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा पजेसिव होना नहीं आता. मैं बस यही कह देता हूं, ‘आप सब कुछ कर लीजिए, मैं बस देखूंगा.' लेकिन इस प्रोजेक्ट में उनका जुड़ना एक वरदान की तरह है, क्योंकि इससे पूरी कहानी का नजरिया ही बदल जाता है. अगर न्यूजीलैंड या यूरोप में कोई हंस जिमर का नाम देखता है, तो वे जरूर फिल्म देखेंगे. अगर उन्हें सिर्फ भारतीय नाम दिखते तो शायद वे सोचते कि यह कोई आम भारतीय फिल्म है, लेकिन अब वे यह जानने के लिए उत्सुक होंगे कि उन्होंने इस फिल्म में क्या काम किया है. प्रोड्यूसर का यह एक बेहतरीन कदम है.”

रहमान ने बताया कि उन्हें ‘स्लमडॉग मिलियनेयर' के तुरंत बाद जिमर के साथ काम करने का मौका मिला था, लेकिन उन्होंने इसे छोड़ दिया. संगीतकार ने हंसते हुए कहा, “उन्होंने मुझे 14-15 साल पहले ऑस्कर (जो उन्हें ‘स्लमडॉग' के लिए मिला था) के तुरंत बाद साथ काम करने के लिए बुलाया था, लेकिन उस समय मैं बस आराम के मूड में था.” ‘रामायण' के अब तक तीन गाने रिलीज हो चुके हैं. सबसे ज्यादा चर्चा ‘रावण तांडव' को लेकर हुई. शुरुआत में इसकी आलोचना हुई, लेकिन बाद में सोशल मीडिया यूजर्स ने रहमान से माफी भी मांगी. संगीतकार का कहना है कि उनके पास लोगों के रिएक्शन देखने की एनर्जी नहीं है, लेकिन उन्हें इस बारे में हो रही चर्चाओं की जानकारी जरूर थी. “हम इतना ज्यादा काम करते हैं—चीजों को छांटना, नए आइडिया सोचना और उन्हें बार-बार बेहतर बनाना कि फीडबैक देखने के लिए कोई एनर्जी ही नहीं बचती. हम बस इसे रिलीज कर देते हैं क्योंकि इसे पहले ही काफी परखा और टेस्ट किया जा चुका होता है. मेरा बेटा मुझसे कहता रहता है, 'कल तो उन्होंने ऐसा कहा था और अब वे माफी मांग रहे हैं...' मैं कहता हूं, कोई बात नहीं. मैंने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया है और उम्मीद करता हूं कि लोग इसे पसंद करेंगे.”

ए.आर. रहमान का वर्कफ्रंट

नमित मल्होत्रा ​​द्वारा प्रोड्यूस और नितेश तिवारी द्वारा निर्देशित 'रामायण' दो भागों में बनी है. इसमें रणबीर कपूर भगवान राम के रोल में, यश रावण के रोल में और साई पल्लवी सीता के रोल में नजर आएंगी. इसका पहला भाग दिवाली से ठीक पहले 5 नवंबर को दुनिया भर में रिलीज होगा. दूसरा भाग 2027 की दिवाली के आसपास रिलीज होने की उम्मीद है. इस बीच ए.आर. रहमान अपने 'वंडरमेंट टूर' के तहत 1 नवंबर को मुंबई के जियो वर्ल्ड गार्डन में और 21 नवंबर को दिल्ली के बैकयार्ड स्पोर्ट्स क्लब में परफॉर्म करेंगे. तीन घंटे के इस म्यूजिकल शो में 90 के दशक के उनके सबसे मशहूर गानों के साथ-साथ उनका हालिया काम दिखेगा. इसमें बड़े पैमाने पर लाइव परफॉरमेंस और अंतरराष्ट्रीय कलाकारों की एक टीम शामिल होगी.