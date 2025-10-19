विज्ञापन

छोटी दीवाली की सुबह साढ़े चार बजे अमिताभ बच्चन ने किया अजीब पोस्ट, फोटो शेयर कर लिखा- मोजे के ऊपर iPhone

अमिताभ बच्चन इन दिनों केबीसी यानी कौन बनेगा करोड़पति का 17वां सीजन होस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं. 

छोटी दीवाली पर अमिताभ बच्चन का अजीब ट्वीट वायरल
नई दिल्ली:

आज यानी 19 अक्टूबर को पूरा देश छोटी दीवाली सेलिब्रेट कर रहा है. इस मौके पर जहां सेलेब्स अपने फैंस और चाहने वालों को दीवाली की बधाईयां देते नजर आ रहे हैं तो वहीं बिग बी ने अपना अजीब पोस्ट शेयर कर लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर उन्होंने पोस्ट क्या किया है. दरअसल, छोटी दीपावली की सुबह साढ़े चार बजे एक्स पर अमिताभ बच्चन ने एक फोटो शेयर की, जिसमें उनका चेहरा तो नहीं लेकिन उनके जुराब पहने पैर और उनके फोन की परछाई नजर आ रही है. इस फोटो के साथ एक मजेदार कहें या अजीब कैप्शन भी दिया है. 

एक्स पर शेयर किए गए पोस्ट के साथ अमिताभ बच्चन ने कैप्शन में लिखा, मोजे के ऊपर iPhone ; iPhone के नीचे मोज़ा 
समझ नहीं आवे ओ  भैया, हमने क्या खोजा अअअअअअ कु कु कु कु कु uuuuu. इस पोस्ट पर लोगों के मजेदार रिएक्शन देखने को मिले हैं. एक यूजर ने लिखा, कौन सा आईफोन कौनसा मोजा. अन्य यूजर ने एक्टर का ही एक मीम शेयर किया, जिस पर लिखा था, ऐसी पोस्ट के लिए आपुन तुमको सलाम ठोकता है. तीसरे यूजर ने लिखा, अरे मुझे चक्कर आने लगा है. 

यह पहली बार नहीं है जब अमिताभ बच्चन ने अपने पोस्ट से लोगों का ध्यान खींचा है. इससे पहले बिग बी ने सोशल मीडिया पर अपनी कार का एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें सामने के शीशे से लटकी हुई 'लाबूबू' गुड़िया दिखाई दे रही थी. वीडियो में अमिताभ बच्चन कहते हैं, "देवियों और सज्जनों, पेश है 'लाबूबू', अब मेरी कार में भी." उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था.  

गौरतलब है कि हाल ही में संपन्न हुए 70वें फिल्मफेयर पुरस्कार समारोह में बच्चन परिवार को सम्मानित किया गया था, जिसमें यहां अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन और जया बच्चन, तीनों को एक ही रात में सम्मानित किया गया. फिल्मफेयर के 70 साल पूरे होने पर जया को सम्मानित किया गया, अभिषेक को 2025 का बेस्ट एक्टर और बिग बी को भी 70 साल के जश्न में सम्मानित किया गया. 

