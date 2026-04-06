1600 करोड़ की संपत्ति, फिर भी एक दिन की छुट्टी नहीं लेते अमिताभ बच्चन, हर दिन काम करना क्यों हुआ जरूरी? बिग बी का चौंकाने वाला खुलासा

सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने छह दशकों से ज्यादा लंबे करियर में 200 से अधिक फिल्मों में काम किया है. आज भी, स्क्रीन पर उनकी मौजूदगी दर्शकों को बांधे रखती है. फिल्मों के अलावा, उन्हें पॉपुलर टीवी क्विज शो 'कौन बनेगा करोड़पति' के होस्ट तौर पर भी जाना जाता है. बिग बी भारतीय मनोरंजन जगत के सबसे प्रभावशाली चेहरों में से एक हैं. लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उपलब्धियों और कामयाबी के बाद भी अमिताभ बिना काम किए एक भी दिन नहीं रहते, वह अब भी हर दिन काम करते हैं.

क्यों छुट्टी नहीं लेते अमिताभ?

फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार, अमिताभ बच्चन की कुल संपत्ति लगभग 1600 करोड़ रुपये बताई जाती है. हालांकि, उनके रवैये में कोई बदलाव नहीं आया है. उन्होंने अपने ब्लॉग में लिखा कि जब कोई दिन बिना किसी प्लानिंग के खाली बीत जाता है, तो उन्हें अजीब लगता है. उनके अनुसार, काम न करना उन्हें परेशान करता है और ऐसा लगता है कि दिन अधूरा रह गया है.

अमिताभ बच्चन ने आगे बताया कि उनकी डेली रूटीन सालों की आदत और अनुशासन से बनी है. जब यह दिनचर्या टूटती है, तो अंदर एक तरह का असंतुलन महसूस होता है. बिना किसी तय योजना के, दिन अनिश्चित लगता है और जो काम आम तौर पर आसानी से हो जाते हैं, वे बिखरे हुए लगते हैं. नतीजतन, कभी-कभी आसान काम भी मुश्किल लग सकते हैं.

अमिताभ बच्चन को किस बात से घबराहट होती है?

अमिताभ बच्चन ने यह भी कहा कि ऐसे दिनों का भावनात्मक असर भी होता है. जब चीजें योजना के अनुसार नहीं होतीं, तो बेवजह का तनाव बढ़ सकता है. कुछ लोगों को धीमी गति में राहत मिलती है, लेकिन उनके लिए, यह स्थिति घबराहट का कारण बन सकती है. उनका मानना ​​है कि ऐसी बेचैनी मन और शरीर, दोनों के लिए अच्छी नहीं होती, इसलिए एक रूटीन होना बहुत जरूरी है.

लगातार काम कर रहे बिग बी

वर्कफ्रंट की बात करें तो हाल ही में उन्होंने 'कौन बनेगा करोड़पति' का 17वां सीजन पूरा किया. फिल्मों का जिक्र करें तो आखिरी बार उन्हें 'कल्कि 2898 AD' में देखा गया था, जिसे दर्शकों ने बहुत पसंद किया और इस फिल्म ने दुनिया भर में 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की. अब वह इसके सीक्वल की शूटिंग में व्यस्त हैं, जिससे पता चलता है कि उम्र बढ़ने के साथ काम के प्रति उनका जुनून कम नहीं हुआ है.