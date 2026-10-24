बेहद खूबसूरत और आलिशान है अजय देवगन- काजोल का बंगला 'शिवशक्ति',  हर कोने में है सुकून, अमिताभ- अक्षय हैं पड़ोसी 

Ajay Devgn Kajol Bungalow Shivshakti Photos: अजय देवगन और काजोल सिनेमा के सुपरस्टार हैं. दोनों ने एक से बढ़ कर एक हिट फिल्में दी हैं. दोनों की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग हैं. दोनों मुंबई में एक शानदार बंगले में रहते हैं. उनके घर का नाम 'शिवशक्ति' है. यह खूबसूरत घर मुंबई के जुहू इलाके में है. जुहू जैसे पॉश इलाके में रहने की वजह से, उनके पड़ोसी भी अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार जैसी मशहूर हस्तियां हैं. अजय देवगन और काजोल के घर में प्रवेश करते ही आपका स्वागत एक बहुत बड़े एंट्रेंस से होता है, जो किसी महल जैसा लगता है.

पत्थर की दीवारें इसे एक नेचुरल और पुराने जमाने का लुक देती हैं, जिससे यहां घर जैसा सुकून महसूस होता है. जब आप कुछ सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाते हैं, तो पहली मंजिल पर एक शानदार एंट्रेंस एरिया मिलता है. लॉबी में चमकदार सफेद मार्बल का फर्श है, जो इसे एकदम साफ और क्लासी लुक देता है. लॉबी के बगल में बने स्टाइलिश लिविंग रूम में छह लोगों के बैठने वाली एक डाइनिंग टेबल है, जिसके बीच में एक आकर्षक 'डिस्ट्रेस्ड ग्लास' (खास तरह का डिजाइन वाला शीशा) लगा है. इस डाइनिंग टेबल के चारों ओर दूधिया सफेद कुर्सियां रखी हैं, जिन पर मैचिंग कुशन भी लगे हैं.



लंबी कांच की खिड़कियों के पास हाथी दांत (आइवरी) के रंग के कुछ सोफे रखे हैं, जहां परिवार आराम से बैठकर रिलैक्स करना पसंद करता है. अजय देवगन और काजोल के पूरे घर में आपको वॉर्म व्हाइट रंगों और डार्क ब्राउन रंगों का एक जैसा थीम देखने को मिलेगा.



काजोल और अजय देवगन के घर में गहरे और रिच रंगों का खास इस्तेमाल किया गया है. यहां कई हैंगिंग लाइट्स लगी हैं और घुमावदार सीढ़ियों के बीच ओवल शेप बल्ब लटक रहे हैं.

रेड कार्पेट इवेंट्स से पहले या फोटो खिंचवाने के मौकों पर अक्सर काजोल को इन सीढ़ियों के सामने पोज देते हुए देखा जा सकता है.





अजय देवगन और काजोल के घर में लिविंग रूम के दूसरी तरफ एक और लाउंज एरिया है. यह जगह इसलिए खास है क्योंकि यहां चमकीले लाल रंग के लेदर सोफे रखे हैं, जो डाइनिंग रूम के रंगों से बिल्कुल अलग हैं. वहीं उनके कमरों की बात करें तो कुछ कमरों में सफेद इंटीरियर के साथ हल्के लकड़ी के फर्नीचर और फिक्स्चर का इस्तेमाल किया गया है. यह कॉम्बिनेशन घर को एक शांत और लग्जरी शानदार एहसास देता है.



कुछ कमरों में सफेद इंटीरियर के साथ हल्के रंग की लकड़ी का फर्नीचर है. यह कॉम्बिनेशन घर को एक शांत और लग्जरी लुक देता है. घर के बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग, उनके बेटे युग का कमरा काफी अलग अंदाज का है. एक कोने में फुटबॉल रखी है, जो उसकी पसंद के बारे में बताती है. हल्के रंगों वाले बाकी घर के मुकाबले, यह कमरा लाइवली लगता है. यह हिस्सा, जो शायद धूप और खुले लेआउट की वजह से उनके बैकयार्ड से जुड़ा हुआ है, इसमें ग्रेनाइट जैसी दिखने वाली फर्श और सफेद दीवारें हैं. यह जगह काफी रोशन और सुखद है—एक ऐसी जगह जहां काजोल चाय पीते हुए आराम करना पसंद करती हैं.

अजय देवगन और उनके परिवार के पास हरियाली से भरा एक बैकयार्ड भी है. उनके जुहू वाले घर की सबसे खास बात यहां के आउटडोर स्पेस में रखा स्टाइलिश फर्नीचर है. बैकयार्ड का आरामदायक माहौल इसे परिवार के लिए आराम करने की सबसे पसंदीदा जगह बनाता है.

