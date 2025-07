अजय की बेटी नीसा देवगन ने किया 'सन ऑफ सरदार 2' का वायरल डांस स्टेप, लोग बोले- डॉटर ऑफ सरदार आ गई!

बॉलीवुड के सुपरस्टार अजय देवगन अपने एक अलग अंदाज और दमदार परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं. लेकिन जब बात डांस की आती है, तो उनका स्टाइल हमेशा चर्चा में रहता है. कभी सिर्फ उंगली हिलाना, कभी कैमरे की ओर धीरे-धीरे चलना. उनके डांस स्टेप्स जितने सिंपल होते हैं, उतने ही मीम मटेरियल भी बन जाते हैं. अब उनकी आने वाली फिल्म 'सन ऑफ सरदार 2' के रोमांटिक ट्रैक 'पहला तू, दूसरा तू' के हुक स्टेप ने फिर से सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है. इस हुक स्टेप पर लोग ढेरों रील्स बना रहे हैं.

इसी बीच, अजय देवगन की बेटी नीसा देवगन ने भी इस ट्रेंड में हिस्सा लेकर सबको चौंका दिया. सोशलाइट ओरहान अवात्रमानी (उर्फ ओरी) द्वारा शेयर किए गए एक वीडियो में नीसा को अपने पापा के सिग्नेचर फिंगर मूव को करते देखा जा सकता है. नीसा का यह क्यूट वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो चुका है और फैन्स कह रहे हैं कि नीसा अपने पापा अजय देवगन की विरासत आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.

इस वीडियो में लोगों की बहुत मजेदार प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं. एक यूजर ने लिखा, "जैसा बाप वैसी बेटी". एक अन्य ने मजाक में लिखा, "अजय देवगन इस वीडियो पर दो कॉपीराइट तो बनते हैं". वहीं एक कमेंट में कहा गया, "ये तो डॉटर ऑफ सरदार निकली".

#Repost

She dint even have to learn the dance !!#PehlaTuDujaTu #SardaarIsBack #SonOfSardaar2 pic.twitter.com/KTCE9yBbyA