अहमदाबाद एअर इंडिया प्लेन क्रैश में खत्म हो गया पूरा परिवार, फिल्ममेकर ने तस्वीर शेयर कर लिखा, क्या इन्होंने सोचा होगा...

अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश की खबर ने पूरे देश में एक शोक की लहर ला दी है. इस हादसे के बाद ऐसी कहानियां सामने आ रही हैं जिन्हें सुनकर किसी का भी दिल पसीज जाए. फिल्म एक्टर और क्रिटिक केआरके ने एक परिवार की तस्वीर शेयर करते हुए बताया इस हादसे ने एक पूरे परिवार को तबाह कर दिया. इसके साथ केआरके ने लिखा कि पूरे परिवार को कभी एक ही फ्लाइट में सफर नहीं करना चाहिए. केआरके के ट्वीट को रीशेयर करते हुए फिल्म मेकर संजय गुप्ता ने लिखा, ये दिल तोड़ने वाला है...क्या इन्होंने कभी सोचा होगा?? इनकी आंखों में अच्छी वेकेशन की उम्मीदें और सपने थे.

बता दें कि पिछले दशक में दुनिया भर में सबसे खराब विमान दुर्घटनाओं में से एक इस दुर्घटना में 200 से ज्यादा लोगों की जान चली गई. लंदन जाने वाला बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से दोपहर 1.39 बजे उड़ान भरने के कुछ ही पल बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया. यह मेघानीनगर इलाके में एक सरकारी अस्पताल के हॉस्टल में जा गिरा. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के गुजरात चैप्टर के डॉ. मेहुल शाह ने पुष्टि की कि मृतकों में तीन मेडिकल छात्र थे और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए.

Heartbreaking!!!

Could they have ever imagined???

Such hope and anticipation in their eyes for a good holiday. https://t.co/lHNeZMt4Re