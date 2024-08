पेरिस ओलंपिक्स में अकेले पहुंचे अभिषेक बच्चन, वायरल तस्वीरें देख भड़के फैंस, पूछने लगे ये सवाल

बीते कुछ दिनों से अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) और ऐश्वर्या राय (Aishwarya Rai) अपने रिश्ते में आई खटास की वजह से सुर्खियों में हैं. अनंत अंबानी की शादी में दोनों अलग-अलग पहुंचे और अब एक बार फिर अभिषेक की एक पब्लिक अपीयरेंस को लेकर चर्चा हो रही है. सोशल मीडिया पर अभिषेक की कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिनमें वो पेरिस 2024 ओलंपिक में मस्ती करते नजर आ रहे हैं. इन तस्वीरों के वायरल होने के बाद लोग एक बार फिर उनसे यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ऐश्वर्या और आराध्या कहां हैं.

पेरिस ओलंपिक्स में अभिषेक

वायरल हो रही तस्वीरों में अभिषेक बच्चन कैजुअल लुक में नजर आ रहे हैं. ऑरेंज कलर की शर्ट और ब्लू डेनिम के साथ अपने फेवरेट येलो रिम वाला चश्मा पहने एक्टर नजर आ रहे हैं. हालांकि तस्वीरों में अभिषेक बच्चन अकेले ही दिख रहे हैं. इसके पहले इवेंट्स में अक्सर अभिषेक को पत्नी ऐश्वर्या और बेटी आराध्या के साथ देखा जाता था. वहीं हाल में ऐश्वर्या को भी न्यूयॉर्क वेकेशन पर अकेले ही देखा गया.

.@juniorbachchan was spotted in #Paris watching the #Olympics2024 pic.twitter.com/AX4exSoOPI