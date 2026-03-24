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ओटीटी के सामने आमिर खान ने टेके घुटने, यूट्यूब के बाद अब इस ओटीटी पर रिलीज करेंगे ‘सितारे जमीन पर’

बॉलीवुड के परफेक्शनिस्ट आमिर खान की फिल्म ‘सितारे जमीन पर’ आखिरकार डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने जा रही है. यह 2007 की हिट फिल्म ‘तारे जमीन पर’ की तरह ही दिल छू लेने वाली कहानी है.

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ओटीटी के सामने आमिर खान ने टेके घुटने, यूट्यूब के बाद अब इस ओटीटी पर रिलीज करेंगे ‘सितारे जमीन पर’
ओटीटी के सामने आमिर खान ने टेके घुटने

बॉलीवुड के परफेक्शनिस्ट आमिर खान की फिल्म ‘सितारे जमीन पर' आखिरकार डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने जा रही है. यह 2007 की हिट फिल्म ‘तारे जमीन पर' की तरह ही दिल छू लेने वाली कहानी है. फिल्म 3 अप्रैल 2026 को गुड फ्राइडे के लंबे वीकेंड पर सोनी लिव पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध हो जाएगी. फिल्म की कहानी आमिर खान के किरदार गुलशन अरोड़ा पर आधारित है. वह एक बास्केटबॉल कोच हैं, जिन्हें शराब पीकर गाड़ी चलाने (DUI) के केस में सजा मिलती है. कोर्ट उन्हें न्यूरोडाइवर्जेंट (अलग क्षमताओं वाले) युवाओं को बास्केटबॉल सिखाने का काम सौंपता है. 

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फिल्म की कहानी

शुरू में गुलशन इन बच्चों को अलग और परेशानी भरा समझता है, लेकिन उनके साथ समय बिताने के बाद उसका नजरिया पूरी तरह बदल जाता है. फिल्म का खास टैगलाइन है “किसी के लिए अलग… किसी के लिए नॉर्मल… सबका अपना नॉर्मल होता है… ”. यह फिल्म हॉप, दिल और हीलिंग की सुंदर कहानी है, जो समाज में न्यूरोडाइवर्जेंट बच्चों के प्रति जागरूकता बढ़ाती है. यह फिल्म स्पेनिश मूवी ‘चैंपियंस' का आधिकारिक रीमेक है. इसे आरएस प्रसन्ना ने डायरेक्ट किया है. आमिर खान प्रोडक्शंस और अपर्णा पुरोहित के प्रोडक्शन में बनी इस फिल्म में आमिर के साथ जेनिलिया देशमुख, आशीष पेंडसे और कई नए कलाकार हैं.

आमिर खान ने टेके घुटने

फिल्म थिएटर में 20 जून 2025 को रिलीज हुई थी. दर्शकों और रिव्यूज को अच्छा रिस्पॉन्स मिला और इसने दुनिया भर में 265 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की. 2025 की छठी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बनी. आमिर ने पहले थिएटर को बचाने के लिए फिल्म को बड़े OTT प्लेटफॉर्म पर न लाने का ऐलान किया था. बाद में उन्होंने अगस्त 2025 में यूट्यूब पर ₹100 में पे-पर-व्यू पर रिलीज की. जुलाई 2025 में आमिर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में माफी मांगी और कहा कि उन्होंने थिएटर बिजनेस बचाने के लिए झूठ बोला था.

आमिर खान ने बदली रणनीति

अब रणनीति बदल गई है और फिल्म सोनी लिव पर आ रही है. सोनी लिव पर यह पहली हिंदी थिएट्रिकल फिल्म का प्रीमियर होगा. यह फिल्म सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि एक अच्छा सामाजिक संदेश भी देती है – हर बच्चे की अपनी क्षमता होती है, सबका अपना नॉर्मल होता है. अगर आपने थिएटर या यूट्यूब पर नहीं देखी, तो 3 अप्रैल 2026 को परिवार के साथ सोनी लिव पर जरूर देखें. 

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