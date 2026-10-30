61 की उम्र में आमिर खान ने मनाया तीसरी पत्नी के साथ पहला करवाचौथ, गौरी स्प्रैट का हाथ थामे कुछ यूं आए नजर

बॉलीवुड सुपरस्टार और एक्टर आमिर खान ने 61 साल की उम्र में तीसरी पत्नी के साथ पहला करवाचौथ सेलिब्रेट किया. दरअसल, वह और उनकी पत्नी गौरी स्प्रैट करवा चौथ मनाने के लिए अनिल कपूर की पत्नी सुनीता कपूर द्वारा आयोजित जश्न में शामिल होते हुए नजर आए. जहां शिल्पा शेट्टी जैसे अन्य सितारे भी मौजूद थे. कपल की एंट्री सुनीता कपूर के घर पर एक-दूसरे का हाथ थामे हुए हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और फैंस रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं. इसके अलावा आमिर खान को अनिल कपूर के साथ भी सेलिब्रेशन के दौरान देखा जा सकता है.

आमिर खान का करवा चौथ सेलिब्रेशन लुक था हटके

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अनिल कपूर के घर करवा चौथ सेलिब्रेशन में पहुंचे सितारे

अनिल कपूर की पत्नी, सुनीता कपूर ने गुरुवार को मुंबई के जुहू स्थित अपने आवास पर करवा चौथ का भव्य जश्न मनाया, जो उनकी एक सालाना परंपरा है. इस जश्न में फिल्म जगत की कई हस्तियां और उनकी पत्नियां शामिल हुईं. इनमें फराह खान, सोनम कपूर, शिल्पा शेट्टी, अभिनेता अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर, शाहिद कपूर की पत्नी मीरा राजपूत, आयुष्मान खुराना की पत्नी ताहिरा कश्यप, वरुण धवन की पत्नी नताशा दलाल, मिनी माथुर, पद्मिनी कोल्हापुरे, नीलम कोठारी, चंकी पांडे की पत्नी भावना पांडे, मशहूर पटकथा लेखक जावेद अख्तर और महीप कपूर शामिल थीं.

सोनम कपूर इस कार्यक्रम में सबसे बेहतरीन कपड़े पहनने वालों में से एक थीं. उन्होंने रस्ट-मैरून रंग का आउटफिट पहना था. अपने लुक को और आकर्षक बनाने के लिए उन्होंने शानदार इयररिंग्स और एक खूबसूरत बैग कैरी किया. उन्होंने बालों में चोटी बनाई थी, आंखों को स्मोकी लुक दिया था और उनका मेकअप काफी फ्रेश और ग्लोइंग लग रहा था.

शिल्पा शेट्टी गुलाबी साड़ी और उसके साथ हरे रंग के ब्लाउज में पहुंचीं. जबकि मीरा राजपूत ने एक बेहद खूबसूरत शैंपेन-गोल्ड रंग की साड़ी पहनी थी. इस साल की शुरुआत में रोहन ठक्कर से शादी करने के बाद, अंशुला कपूर ने भी अपना पहला करवा चौथ मनाया.

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