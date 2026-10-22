46 साल पुराना वो गाना, जिसमें 16 बरस की हीरोइन, 17 बरस का हीरो, बाली उम्र में इश्क होने पर गाते हैं लोग, किशोर-लता ने बनाया था कल्ट

बॉलीवुड में कुछ गाने ऐसे होते हैं, जिन्हें सुनते ही पुराने दिनों की यादें ताजा हो जाती हैं. प्यार, शरारत और कम उम्र में दिल लगाने की मासूमियत से भरा ऐसा ही एक गाना है ‘मैं सोलह बरस की'. साल 1980 में आई फिल्म ‘कर्ज' के इस गाने को किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने अपनी आवाज दी थी. आनंद बख्शी के लिखे बोल और लक्ष्मीकांत-प्यारेलाल का संगीत आज भी लोगों को पसंद आता है. गाने में एक तरफ सोलह बरस की उम्र का जिक्र है, तो दूसरी तरफ सत्रह बरस के होने की बात. यही नोकझोंक इस गीत को खास बनाती है. ऋषि कपूर और टीना मुनीम पर फिल्माया गया यह गाना चार दशक से ज्यादा समय बीतने के बाद भी पुराने हिंदी फिल्मी गीतों के चाहने वालों के बीच अपनी जगह बनाए हुए है.

ऋषि कपूर और टीना मुनीम की जोड़ी ने पर्दे पर बिखेरा जादू

‘मैं सोलह बरस की' गाना फिल्म ‘कर्ज' का हिस्सा है, जिसका निर्देशन सुभाष घई ने किया था. फिल्म में ऋषि कपूर, टीना मुनीम, सिमी गरेवाल, राज किरण और प्राण जैसे कलाकार नजर आए थे. इसकी कहानी पुनर्जन्म और बदले के इर्द-गिर्द घूमती है. ऋषि कपूर ने फिल्म में मॉन्टी ओबेरॉय नाम के एक रॉकस्टार का किरदार निभाया था. मॉन्टी को बार-बार पिछले जन्म से जुड़ी घटनाओं के सपने आते हैं. धीरे-धीरे उसे अपने अतीत और एक पुराने कत्ल के रहस्य का पता चलने लगता है.

फिल्म में रोमांस के साथ रहस्य और संगीत का भी खास मेल देखने को मिलता है. ‘एक हसीना थी', ‘ओम शांति ओम' और ‘दर्द-ए-दिल, दर्द-ए-जिगर' जैसे गानों ने भी फिल्म को यादगार बनाने में अहम भूमिका निभाई. हालांकि, ‘मैं सोलह बरस की' का अंदाज बाकी गानों से अलग है. इसमें प्यार भरी छेड़छाड़ और कम उम्र में दिल के मचलने की बात है, जो इसे सुनने में मजेदार बनाती है.

बॉक्स ऑफिस पर कैसा रहा था ‘कर्ज' का प्रदर्शन?

11 जून 1980 को रिलीज हुई ‘कर्ज' को आज हिंदी सिनेमा की यादगार फिल्मों में गिना जाता है. फिल्म के संगीत को खास तौर पर पसंद किया गया और लक्ष्मीकांत-प्यारेलाल के काम को भी सराहना मिली. हालांकि, रिलीज के समय फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर वैसी कामयाबी नहीं मिली, लेकिन बाद में इसे कल्ट का दर्जा मिला. समय के साथ ‘कर्ज' की लोकप्रियता बढ़ती गई और इसके गाने लोगों की यादों में बस गए.

ये भी पढ़ें: 'पीता तो कहां होता' दलेर मेहंदी का पुराना वीडियो, 13 साल की उम्र में किया था शराब को हाथ ना लगाने का वादा