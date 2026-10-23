33 साल से मोहब्बत का पाठ पढ़ा रहा है ये गाना, सुनते ही प्यार कबूल कर लेगी आपकी क्रश, कुमार सानू के बोल बने आशिकों के दिलों की आवाज

90 के दशक में बॉलीवुड के रोमांटिक गानों का अपना अलग ही जादू था. उस दौर में कुमार सानू की आवाज लोगों के दिलों तक पहुंचने का सबसे खूबसूरत जरिया बन गई थी. प्यार का इजहार करना हो या किसी की याद में दिल का हाल बयां करना हो, उनके गाने हर मौके पर लोगों के काम आते थे. खास बात यह थी कि उनकी आवाज में गाए कई गाने फिल्मों की किस्मत से आगे निकल गए. ऐसा ही एक गीत अक्षय कुमार की फिल्म ‘सैनिक' में सुनने को मिला था. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भले ही उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी, लेकिन इसका रोमांटिक गाना ‘कितनी हसरत है हमें' आज भी संगीत प्रेमियों के बीच पसंद किया जाता है. अगर किसी से अपने दिल की बात कहने में झिझक हो, तो यह गाना आपके जज्बात बयां करने का खूबसूरत बहाना बन सकता है.

अक्षय कुमार और अश्विनी भावे पर फिल्माया गया था गाना

साल 1993 में रिलीज हुई फिल्म ‘सैनिक' में अक्षय कुमार और अश्विनी भावे की जोड़ी नजर आई थी. सिकंदर भारती के निर्देशन में बनी इस फिल्म में रोमांस के साथ एक्शन और भावनाओं का भी मेल देखने को मिला. ‘कितनी हसरत है हमें' गाने में अक्षय कुमार और अश्विनी भावे के बीच प्यार भरे पलों को दिखाया गया था. कुमार सानू के साथ साधना सरगम की आवाज ने इस गीत को और भी खास बना दिया. समीर अनजान के लिखे बोल और नदीम-श्रवण का संगीत इसकी लोकप्रियता की बड़ी वजह बने. गाने की धुन और इसके सीधे-सादे शब्द ऐसे थे कि सुनने वाला आसानी से इससे जुड़ जाता था. यही कारण है कि यह गीत आज भी 90 के दशक के रोमांटिक गानों की चर्चा में अपनी जगह बनाए हुए है.

फिल्म नहीं चली, लेकिन गानों ने जीत लिया दिल

‘सैनिक' में अक्षय कुमार और अश्विनी भावे के अलावा रोनित रॉय, अनुपम खेर, आलोक नाथ, रंजीत, फरहीन, सतीश शाह और गुड्डी मारुति जैसे कलाकार भी नजर आए थे. फिल्म की कहानी एक सैनिक के जीवन, उसके परिवार और रिश्तों के इर्द-गिर्द घूमती है. हालांकि, फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता नहीं मिली, लेकिन इसके संगीत ने दर्शकों के बीच अपनी पहचान बना ली. ‘कितनी हसरत है हमें' के साथ ‘मेरी वफाएं याद करोगी' और ‘हमको हुआ है प्यार' जैसे गाने भी लोगों को पसंद आए. कुमार सानू की सुरीली आवाज और नदीम-श्रवण की धुनों ने इन गीतों को यादगार बनाया. आज भी जब पुराने रोमांटिक गानों की बात होती है, तो ‘कितनी हसरत है हमें' सुनने वालों को उस दौर की याद दिला देता है, जब प्यार जताने के लिए एक गाना ही काफी हुआ करता था.

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