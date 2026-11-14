31 साल पुराना गाना, ठेठ देसी राजस्थानी रंग में रंग कर जम कर नाचीं थीं जूही चावला, इला अरुण-अलका याग्निक ने 90s में बनाया सुपरहिट

90 के दशक के बॉलीवुड गानों की बात हो और देसी अंदाज, मजेदार बोल और जबरदस्त डांस का जिक्र न हो, ऐसा कैसे हो सकता है. उस दौर में कई ऐसे गाने बने, जिन्होंने अपनी अनोखी धुन और दिलचस्प अंदाज से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई. ऐसा ही एक गाना साल 1995 में आई फिल्म ‘नाजायज' का है. गाने के बोल हैं ‘दरवाजा खुला छोड़ आई नींद के मारे'. आज भी यह गाना अपनी मस्तीभरी धुन, चटपटे बोल और शानदार गायकी के लिए याद किया जाता है. इसमें जूही चावला का देसी अंदाज में डांस और अलका याज्ञनिक-इला अरुण की जुगलबंदी इसे खास बनाती है.

अलका याज्ञनिक और इला अरुण की आवाज ने बनाया गाना खास

‘दरवाजा खुला छोड़' गाने को अलका याज्ञनिक और इला अरुण ने अपनी आवाज दी थी. इसका संगीत अनु मलिक ने तैयार किया था, जबकि गीतकार के तौर पर पुष्पा वर्मा और माया गोविंद के नाम दर्ज हैं. गाने की सबसे खास बात इसका देसी और संवाद जैसा ट्रीटमेंट है. इसमें सवाल-जवाब के अंदाज में आगे बढ़ती पंक्तियां और बीच-बीच में सुनाई देने वाला ‘टिक-टैप' साउंड इसे बाकी गानों से अलग बनाता है.

इला अरुण की दमदार और खास लोक अंदाज वाली आवाज ने गाने में देसी रंग भरा, वहीं अलका याज्ञनिक की सुरीली आवाज ने इसमें बॉलीवुड का पारंपरिक फिल्मी टच जोड़ा. दोनों गायिकाओं की जुगलबंदी ने इस गाने को एक अलग पहचान दी. आधिकारिक म्यूजिक लिस्टिंग के मुताबिक, यह गाना फिल्म ‘नाजायज' के 1995 के साउंडट्रैक का हिस्सा है और इसकी अवधि करीब 6 मिनट 11 सेकंड है.

जूही चावला के डांस ने मचाई थी धूम

इस गाने में जूही चावला का अंदाज काफी अलग नजर आता है. अपनी चुलबुली अदाकारी और रोमांटिक भूमिकाओं के लिए मशहूर जूही ने इस गाने में ठेठ देसी अंदाज, शानदार एक्सप्रेशन और मस्तीभरे डांस से दर्शकों का ध्यान खींचा था. उनके डांस में जहां शरारत नजर आती है, वहीं गाने के मजेदार बोल और संगीत इसकी मस्ती को और बढ़ा देते हैं. गाने का वीडियो आज भी 90 के दशक के उस खास फिल्मी दौर की याद दिलाता है, जब फिल्मों में कहानी के बीच आने वाले डांस नंबर भी दर्शकों के बीच खूब लोकप्रिय होते थे. जूही चावला की अदाएं और गाने का रंगीन फिल्मांकन इसे उस दौर के यादगार गानों में शामिल करते हैं.

फिल्म ‘नाजायज' में जूही चावला के साथ अजय देवगन और नसीरुद्दीन शाह मुख्य भूमिकाओं में थे. अजय देवगन ने इंस्पेक्टर जय बख्शी और जूही चावला ने इंस्पेक्टर संध्या का किरदार निभाया था, जबकि नसीरुद्दीन शाह राज सोलंकी की भूमिका में नजर आए थे. फिल्म का निर्देशन महेश भट्ट ने किया था और इसके निर्माता मुकेश भट्ट थे.

बॉक्स ऑफिस पर भी सफल रही थी ‘नाजायज'

गाने की लोकप्रियता के साथ फिल्म ‘नाजायज' ने भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया था. यह फिल्म 17 मार्च 1995 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. बॉक्स ऑफिस इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक, फिल्म का बजट करीब 3.25 करोड़ रुपये था और इसने भारत में लगभग 5.90 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया था. वहीं फिल्म का भारत में ग्रॉस कलेक्शन करीब 9.40 करोड़ रुपये और वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन लगभग 9.59 करोड़ रुपये दर्ज किया गया था. करीब तीन दशक बाद भी फिल्म का यह गाना अपनी अलग धुन, मजेदार बोल और जूही चावला के शानदार देसी डांस की वजह से 90 के दशक के संगीत प्रेमियों की यादों में बसा हुआ है.

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