29 साल पुराना सुपरहिट गाना, माधुरी दीक्षित का चला जादू, लता मंगेशकर की आवाज ने घोली मिठास, बन गया कल्ट सॉन्ग

हिंदी सिनेमा में कई ऐसे सदाबहार गाने हैं, जिनकी लोकप्रियता समय के साथ कम होने के बजाय और बढ़ती गई है. 90 के दशक के कुछ गीत आज भी लोगों की प्लेलिस्ट में खास जगह बनाए हुए हैं. ऐसा ही एक खूबसूरत रोमांटिक गाना है ‘अरे रे अरे', जो साल 1997 में रिलीज हुई फिल्म ‘दिल तो पागल है' का हिस्सा है. इस गीत में प्यार का एहसास, खूबसूरत संगीत और शानदार गायकी का ऐसा मेल देखने को मिलता है, जो इसे आज भी खास बनाए हुए है. माधुरी दीक्षित और शाहरुख खान की शानदार केमिस्ट्री ने भी इस गाने की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए थे. यही वजह है कि करीब 29 साल बाद भी इस गाने को सुनते ही पुराने दिनों की यादें ताजा हो जाती हैं.

लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज ने सजाया गाना

‘अरे रे अरे' की सबसे बड़ी खासियत इसकी सुरीली आवाज और दिल को छू लेने वाली धुन है. इस गाने को मशहूर गायिका लता मंगेशकर और उदित नारायण ने अपनी आवाज दी थी. दोनों की गायकी ने गीत में रोमांस और भावनाओं को बेहद खूबसूरती से पेश किया. वहीं, इसके बोल मशहूर गीतकार आनंद बख्शी ने लिखे थे और संगीतकार उत्तम सिंह ने अपनी धुन से इसे यादगार बना दिया. फिल्म के निर्देशक यश चोपड़ा की रोमांटिक कहानियों को पर्दे पर पेश करने की खास शैली इस गाने में भी नजर आती है.

माधुरी-शाहरुख की जोड़ी ने जीता दिल

इस गाने को यादगार बनाने में माधुरी दीक्षित और शाहरुख खान की जोड़ी का भी बड़ा योगदान रहा. दोनों कलाकारों की स्क्रीन प्रेजेंस और रोमांटिक केमिस्ट्री दर्शकों को खूब पसंद आई थी. माधुरी के शानदार एक्सप्रेशन, उनकी खूबसूरत मुस्कान और डांस मूव्स ने गाने को और आकर्षक बना दिया. वहीं, शाहरुख खान का रोमांटिक अंदाज दर्शकों के दिलों में उतर गया. पर्दे पर दोनों की जोड़ी को देखने के लिए दर्शक हमेशा उत्साहित रहते थे और ‘अरे रे अरे' ने इस जोड़ी की लोकप्रियता को एक अलग मुकाम दिया.

करीब तीन दशक बाद भी कायम है गाने का जादू

फिल्म ‘दिल तो पागल है' साल 1997 में रिलीज हुई थी. शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित और करिश्मा कपूर की मुख्य भूमिकाओं वाली इस फिल्म को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला था. फिल्म की कहानी के साथ-साथ इसके गानों ने भी खूब लोकप्रियता हासिल की. ‘अरे रे अरे' उन गीतों में शामिल है, जिन्हें आज भी लोग बार-बार सुनना पसंद करते हैं. शादी-ब्याह, संगीत समारोहों और म्यूजिक प्लेलिस्ट में यह गाना अक्सर सुनाई दे जाता है.

इसकी खास बात यह है कि इसमें न तो पुरानेपन का एहसास होता है और न ही इसकी मधुरता कम हुई है. आज की पीढ़ी भी 90 के दशक के इस रोमांटिक गाने को उतने ही चाव से सुनती है. लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज, आनंद बख्शी के खूबसूरत बोल, उत्तम सिंह का संगीत और माधुरी-शाहरुख की केमिस्ट्री ने मिलकर इसे हिंदी सिनेमा का यादगार गीत बना दिया. यही वजह है कि 29 साल बाद भी ‘अरे रे अरे' का जादू लोगों के दिलों पर बरकरार है.

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