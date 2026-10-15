25 साल पुराना वो गाना जिसमें अमिताभ बच्चन बने रावण, लंकेश की एक्टिंग में बिग बी ने डाली जान, गुलजार के करामाती लिरिक्स तो कविता की एवरग्रीन आवाज

हिंदी सिनेमा में कुछ गाने ऐसे होते हैं, जो अपनी धुन और बोलों के साथ-साथ पर्दे पर दिखने वाले कलाकारों की वजह से भी याद रखे जाते हैं. ऐसा ही एक गाना 25 साल पहले आई फिल्म ‘अक्स' का है. इस गाने का नाम ‘रामलीला' है, जिसमें सदी के महानायक अमिताभ बच्चन रावण के किरदार में नजर आए थे. फिल्म में अमिताभ बच्चन का अंदाज और उनका अभिनय दर्शकों के लिए बेहद खास था. वहीं, गुलजार के शब्दों और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज ने इस गाने को एक अलग पहचान दी. साल 2001 में आई इस फिल्म का यह गाना आज भी हिंदी सिनेमा के अनोखे प्रयोगों की याद दिलाता है.

रावण के किरदार में अमिताभ बच्चन ने बिखेरा जलवा

अमिताभ बच्चन ने अपने लंबे फिल्मी करियर में कई यादगार किरदार निभाए हैं. उन्होंने जहां पर्दे पर नायक बनकर दर्शकों का दिल जीता, वहीं नकारात्मक भूमिकाओं में भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया. फिल्म ‘अक्स' में उनका अंदाज बाकी फिल्मों से काफी अलग था. इस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने मनोवैज्ञानिक थ्रिलर की दुनिया में कदम रखा और अपने अभिनय से कहानी को प्रभावशाली बनाया.

फिल्म के गाने ‘रामलीला' में रावण की छवि और रामलीला की प्रस्तुति ने दर्शकों का ध्यान खींचा. अमिताभ बच्चन की दमदार शख्सियत ने इस किरदार को खास बना दिया. उनकी मौजूदगी ने गाने के प्रभाव को और बढ़ाया. यही वजह है कि जब भी फिल्म ‘अक्स' के इस गाने का जिक्र होता है, अमिताभ बच्चन का रावण वाला अंदाज भी याद आता है.

गुलजार के शब्दों ने गाने को बनाया खास

गुलजार हिंदी सिनेमा के उन चुनिंदा गीतकारों में शामिल हैं, जिनके लिखने का अंदाज हमेशा से अलग रहा है. उनके गीतों में भावनाओं, प्रतीकों और गहरे अर्थों का खूबसूरत मेल देखने को मिलता है. ‘अक्स' के गाने ‘रामलीला' में भी उनके शब्दों का जादू सुनने को मिलता है. इस गाने में रामायण से जुड़े प्रसंगों और पात्रों के जरिए एक अलग तरह का सिनेमाई अनुभव पेश किया गया. गुलजार के लिखे गीतों की खासियत यह है कि वे सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं रहते, बल्कि अपने पीछे एक भाव और विचार भी छोड़ जाते हैं. ‘रामलीला' भी इसी वजह से फिल्म के बाकी गानों से अलग नजर आता है.

कविता मुंद्रा की आवाज ने बढ़ाया गीत का आकर्षण

कविता मुंद्रा हिंदी फिल्म संगीत की मशहूर गायिकाओं में से एक हैं. ‘रामलीला' में उनकी आवाज गाने के माहौल के साथ मेल खाती है और इसे एक अलग रंग देती है. अमिताभ बच्चन का प्रभावशाली अभिनय, गुलजार के अनूठे बोल और कविता की गायकी इस गाने को यादगार बनाते हैं. फिल्म ‘अक्स' भले ही अपने समय की पारंपरिक व्यावसायिक फिल्मों से अलग थी, लेकिन इसके संगीत और कलाकारों के प्रयोगों ने इसे हिंदी सिनेमा की खास फिल्मों में जगह दिलाई.

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