Chhath Geet Ugi He Suraj Dev: छठ गीत ‘उगी हे सूरज देव’ रिलीज, प्रियंका सिंह की आवाज में छठी मईया की महिमा

Chhath Geet Ugi He Suraj Dev: छठ महापर्व की भक्ति और लोक आस्था को समर्पित भोजपुरी गीत ‘उगी हे सूरज देव' रिलीज हो गया है. वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज हुए इस गीत में छठी मईया की आराधना, सूर्य देव को अर्घ्य देने की परंपरा और छठ घाट की पवित्रता की झलक देखने को मिल रही है. गीत को प्रियंका सिंह (Priyanka Singh) ने अपनी मधुर आवाज दी है, जबकि अभिनेत्री प्रिया तिवारी छठ व्रत की पारंपरिक भावनाओं को पेश कर रही हैं.

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छठ घाट की भक्ति और सूर्य देव की आराधना

‘उगी हे सूरज देव' छठ पर्व की परंपरा और आस्था को संगीत के जरिए प्रस्तुत करता है. गीत के वीडियो में गंगा किनारे छठ घाट, भोर की पवित्र बेला, जल में खड़े होकर सूर्य देव की आराधना और फल-फूल से सजे पूजा के प्रसाद की झलक दिखाई देती है. छठ व्रत की पारंपरिक पूजा और लोक संस्कृति से जुड़ी ये तस्वीरें गीत को पर्व के माहौल से जोड़ती हैं. छठ महापर्व में सूर्य देव को अर्घ्य देने और छठी मईया की पूजा करने की विशेष परंपरा है. ऐसे में भोजपुरी संगीत जगत में छठ गीतों की अपनी अलग पहचान है. ‘उगी हे सूरज देव' भी इसी भक्तिमय परंपरा को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है.

प्रियंका सिंह की आवाज में छठ गीत

इस गीत को भोजपुरी की लोकप्रिय गायिका प्रियंका सिंह ने अपनी आवाज दी है. गीत में उनकी गायकी छठ पर्व की श्रद्धा और भावनाओं को सामने लाती है. वहीं, अभिनेत्री प्रिया तिवारी छठ व्रत और पूजा से जुड़ी पारंपरिक भावनाओं को अपने अभिनय के जरिए प्रस्तुत करती हैं.

गीत के निर्माता रत्नाकर कुमार हैं. इसके बोल शुभदयाल सोहरा ने लिखे हैं, जबकि संगीत छोटू रावत ने तैयार किया है. प्रोजेक्ट नवतरन पांडे के निर्देशन में तैयार हुआ है. वीडियो का निर्देशन आशीष पार्क ने किया है. कोरियोग्राफी विक्की डीएस ने की है.

निर्माता रत्नाकर कुमार ने क्या कहा?

गीत को लेकर निर्माता रत्नाकर कुमार ने कहा, "छठ महापर्व हमारी आस्था, संस्कृति और परंपरा का प्रतीक है. ‘उगी हे सूरज देव' के माध्यम से हमने छठी मईया और सूर्य देव के प्रति भक्तों की श्रद्धा को संगीत के जरिए प्रस्तुत करने का प्रयास किया है. हमें उम्मीद है कि यह गीत छठ व्रतियों और भोजपुरी संगीत प्रेमियों के दिलों में विशेष जगह बनाएगा."

उगी हे सूरज देव भोजपुरी छठ सॉन्ग

गायिका प्रियंका सिंह ने कहा, "छठ गीत गाना मेरे लिए बेहद भावनात्मक और आध्यात्मिक अनुभव है. ‘उगी हे सूरज देव' में छठी मईया की भक्ति और सूर्य देव की आराधना को अपनी आवाज में प्रस्तुत करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है. मुझे उम्मीद है कि श्रोताओं को इस गीत में छठ पर्व की आत्मीयता और श्रद्धा महसूस होगी."

वहीं, अभिनेत्री प्रिया तिवारी ने कहा, "छठ पर्व से हर किसी की भावनाएं जुड़ी होती हैं. इस गीत में छठ घाट की पवित्रता, व्रतियों की श्रद्धा और सूर्य देव की पूजा को पर्दे पर प्रस्तुत करना मेरे लिए खास अनुभव रहा. उम्मीद है कि दर्शक इस गीत को खूब प्यार देंगे."