भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह जब भी कोई नया गाना लेकर आते हैं, उनके चाहने वालों के बीच उसे लेकर उत्साह देखने को मिलता है. अब उनका गाना ‘राजा रंगबाज' दर्शकों के बीच एक बार फिर चर्चा में है. इस गाने में पवन सिंह के साथ खुशी तिवारी की जोड़ी नजर आ रही है. दोनों का अंदाज और गाने का म्यूजिक दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है. पवन सिंह और खुशी कक्कर की आवाज में सजे इस गाने ने यूट्यूब पर भी लोगों का ध्यान खींचा है. गाने के बोल बिट्टू विद्यार्थी ने लिखे हैं, जबकि इसका संगीत शुभम राज ने तैयार किया है. इस गाने को यूट्यूब पर 78 मिलियन से अधिक व्यूज आए हैं.

पवन सिंह के अंदाज ने जीता दर्शकों का दिल

‘राजा रंगबाज' में पवन सिंह अपने जाने-पहचाने दबंग और रंगीले अंदाज में नजर आ रहे हैं. गाने में उनका स्टाइल और जोशीला अंदाज भोजपुरी दर्शकों को आकर्षित कर रहा है. वहीं, खुशी तिवारी के साथ उनकी जोड़ी भी लोगों का ध्यान खींच रही है. गाने की खास बात इसकी धुन और पवन सिंह की आवाज है, जो इसे एक बार सुनने के बाद दोबारा सुनने का मन करती है. खुशी कक्कर ने भी अपनी आवाज से गाने में चार चांद लगा दिए हैं.

पवन सिंह के इन गानों ने भी मचाया है धमाल

पवन सिंह भोजपुरी संगीत की दुनिया का बड़ा नाम हैं. उन्होंने अपने करियर में कई ऐसे गाने दिए हैं, जो आज भी लोगों की जुबान पर हैं. ‘लॉलीपॉप लागेलू' ने उन्हें देश ही नहीं, विदेशों में भी पहचान दिलाई. इसके अलावा ‘छलकता हमरो जवानिया', ‘राते दिया बुता के', ‘आरा के होठलाली लागेलू' और ‘मीठा मीठा बथे कमरिया' जैसे गाने खूब लोकप्रिय हुए. उनकी खासियत है कि वह रोमांटिक गानों से लेकर जोशीले डांस नंबर तक हर तरह के गीतों में अपनी अलग पहचान बना लेते हैं.

भोजपुरी के साथ हिंदी दर्शकों में भी है पवन सिंह की लोकप्रियता

पवन सिंह ने बतौर गायक और अभिनेता भोजपुरी इंडस्ट्री में लंबा सफर तय किया है. उन्होंने ‘प्रतिज्ञा', ‘भोजपुरिया राजा', ‘सत्या' और ‘वांटेड' जैसी फिल्मों में काम किया है. उनकी लोकप्रियता भोजपुरी सिनेमा तक सीमित नहीं रही है. हिंदी गानों में भी उन्होंने अपनी आवाज का जादू दिखाया है. ‘कमरिया हिला रही है' और ‘चुम्मा' जैसे गानों को भी दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला. ऐसे में ‘राजा रंगबाज' के जरिए पवन सिंह एक बार फिर अपने संगीत के चाहने वालों के बीच छाए हुए हैं.

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