अंकुश राजा की भोजपुरी वेब सीरीज 'मुसाफिर कैफे' से निकली आगे, नेटफ्लिक्स सीरीज पर भारी पड़ी 'पकड़ुआ बियाह' की कहानी

Ankush Raja Bhojpuri Web Series: भोजपुरी वेब सीरीज की दुनिया में सामाजिक मुद्दों और पारिवारिक रिश्तों पर आधारित कहानियां दर्शकों का ध्यान खींच रही हैं. ऐसी ही एक सीरीज है 'पकड़ुआ बियाह (Pakadua Biyah)', जिसमें ज्योतिष पर अंधविश्वास, जबरन शादी और परिवार के भीतर छिपे रिश्तों की कहानी दिखाई गई है. अंकुश राजा (Ankush Raja), रक्षा गुप्ता और अनारा गुप्ता की इस भोजपुरी वेब सीरीज का निर्देशन विकास तिवारी ने किया है. इसे भोजपुरी ओटीटी प्लेटफॉर्म चौपाल (Chaupal) पर देखा जा सकता है. दिलचस्प यह है कि इसने नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज 'मुसाफिर कैफे' को रेटिंग के मामले में पछाड़ दिया है.

यह भी पढ़ें: पवन सिंह की भोजपुरी वेब सीरीज ने 'पंचायत' को छोड़ा पीछे, क्राइम थ्रिलर के आगे फीका पड़ा प्राइम वीडियो का हिट कॉमेडी शो

बेटी के मंगल दोष के लिए पिता ने उठाया बड़ा कदम

'पकड़ुआ बियाह' की कहानी रणविजय सिंह की बेटी गंगा से शुरू होती है. गंगा की कुंडली में मंगल दोष होने के कारण उसके पिता रणविजय परेशान रहते हैं. जब उन्हें बेटी के लिए कोई उपयुक्त वर नहीं मिलता, तो वह ज्योतिष पर अपने विश्वास के चलते एक ऐसा फैसला लेते हैं, जो कई लोगों की जिंदगी बदल देता है. रणविजय आदित्य का अपहरण कर लेते हैं और उसकी जबरन शादी अपनी बेटी गंगा से करा देते हैं. आदित्य इस शादी के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन उसे अपनी इच्छा के खिलाफ इस रिश्ते में बांध दिया जाता है.

इस तरह दो अनजान लोगों की जिंदगी में एक ऐसा रिश्ता शुरू होता है, जिसे उन्होंने खुद नहीं चुना था. शादी के बाद रणविजय के घर में कुछ अजीब और परेशान करने वाली घटनाएं होने लगती हैं. कहानी आगे बढ़ने के साथ परिवार के भीतर छिपे रहस्य भी सामने आने लगते हैं.

जबरन शादी के बाद बदल जाती है जिंदगी

सीरीज में गंगा और आदित्य की शादी केवल एक पारिवारिक फैसला नहीं, बल्कि उनके जीवन में आने वाले संघर्षों की शुरुआत है. आदित्य के लिए यह शादी एक ऐसा बंधन है, जिसे वह स्वीकार नहीं करना चाहता. वहीं गंगा भी परिवार और परिस्थितियों के बीच उलझ जाती है. कहानी में दिखाया गया है कि अंधविश्वास और परिवार के दबाव में लिया गया फैसला किस तरह लोगों के रिश्तों को प्रभावित कर सकता है.

सीरीज में अपराध, रहस्य और थ्रिलर के तत्व भी शामिल हैं. ‘पकड़ुआ बियाह' की कहानी केवल गंगा और आदित्य की जबरन शादी तक सीमित नहीं रहती. आगे परिवार के भीतर छिपे रिश्तों और रहस्यों की परतें खुलती हैं.

कौन हैं एक्टर और किस साल हुई थी रिलीज, कितनी है रेटिंग

‘पकड़ुआ बियाह' में अंकुश राजा, रक्षा गुप्ता, अनारा गुप्ता, विनीत विशाल और विष्णु शंकर बेलु सहित कई कलाकार नजर आते हैं. सीरीज का निर्माण अभय सिन्हा की यशी फिल्म्स ने किया है. इसके निर्देशक विकास तिवारी हैं और कहानी कुमार देव सिंह ज्योति ने लिखी है. 'पकड़ुआ बियाह' साल 2022 में रिलीज हुई थी. इसकी स्ट्रीमिंग 10 दिसंबर 2022 को भोजपुरी ओटीटी प्लेटफॉर्म चौपाल पर शुरू हुई थी. सीरीज में कुल छह एपिसोड हैं.

अगर रेटिंग की बात करें तो पकड़ुआ बियाह ने नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज मुसाफिर कैफे को पछाड़ दिया है. नेटफ्लिक्स सीरीज 'मुसाफिर कैफे' की आईएमडीबी रेटिंग 7.5 है. वहीं भोजपुरी वेब सीरीज पकड़ुआ बियाह की रेटिंग 8 है. इस तरह ये वेब सीरीज रेटिंग के मामले में बाजी मार ले गई है.