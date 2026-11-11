अक्षरा सिंह की छठ पूजा की गेस्ट लिस्ट आई सामने, बिहार के इस शहर में करेंगी पूजा, इन वीआईपी को भेजा न्योता

Akshara Singh Chhath Celebration: लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर भोजपुरी सिनेमा की लोकप्रिय अभिनेत्री एवं गायिका अक्षरा सिंह एक बार फिर चर्चा में हैं. इस बार अक्षरा सिंह पटना में छठ पूजा करेंगी. छठ महापर्व को लेकर उनके यहां विशेष तैयारियां की जा रही हैं. इस मौके पर उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जनता दल (यूनाइटेड) के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद संजय झा तथा मंत्री निशांत कुमार समेत कई गणमान्य लोगों को छठ का प्रसाद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया है.

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बिहार की संस्कृति और परंपराओं में छठ महापर्व का विशेष महत्व है. यह पर्व केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि सामाजिक एकता, पारिवारिक संस्कार और लोक संस्कृति से भी जुड़ा हुआ है. ऐसे में अक्षरा सिंह का पटना में छठ पूजा करना उनके प्रशंसकों और शुभचिंतकों के लिए भी खास आकर्षण का विषय है.

अक्षरा सिंह का छठ गीत

'छठ के बरतिया' छठ महापर्व की आस्था और भक्ति से सजा एक मधुर भोजपुरी गीत है, जिसे अक्षरा सिंह और सुगम सिंह ने अपनी आवाज दी है. मनोज मतलबी के लिखे बोल और छोटे बाबा बसाही के संगीत से सजा यह गीत छठ व्रतियों की श्रद्धा, समर्पण और छठी मईया के प्रति अटूट विश्वास को खूबसूरती से दर्शाता है. यह गीत पर्व के माहौल को और भक्तिमय बना देता है. उनका ये गाना 8 नवंबर, 2026 को रिलीज हुआ है और इसे पांच लाख से ज्यादा व्यूज मिल गए हैं.

अक्षरा सिंह का फिल्मी सफर

भोजपुरी सिनेमा एक्ट्रेस और सिंगर अक्षरा सिंह ने अपने करियर में दमदार अभिनय और गायकी के दम पर खास पहचान बनाई है. उन्होंने 2010 में भोजपुरी फिल्म 'सत्यमेव जयते' से फिल्मी सफर शुरू किया और बाद में सत्या, मां तुझे सलाम और धड़कन जैसी फिल्मों से स्टारडम हासिल किया. अक्षरा कई सुपरहिट भोजपुरी गाने भी गा चुकी हैं, जिनके करोड़ों व्यूज मिल चुके हैं. टीवी रियलिटी शो बिग बॉस ओटीटी में भाग लेने के बाद उनकी लोकप्रियता में इजाफा हुआ. हाल के वर्षों में वह लगातार नए म्यूजिक वीडियो और डिजिटल प्रोजेक्ट्स में नजर आ रही हैं. 2026 में भी उनके कई नए भोजपुरी गाने दर्शकों के बीच चर्चा में हैं, इसमें लखनऊआ काफी पॉपुलर हो रहा है.