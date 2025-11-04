विज्ञापन

कोरोना से लेकर युद्ध तक... पहले ही बता गए थे नॉस्ट्राडेमस, अब ओटीटी पर देखिए उनकी भविष्यवाणियों की सच्चाई

अगर आपको रहस्य, इतिहास और भविष्य की झलक एक साथ चाहिए, तो ये डॉक्युमेंट्री आपको एक अलग ही सफर पर ले जाएगी.

नई दिल्ली:

आज के समय में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आपको हर तरह का कंटेंट मिल जाता है, रोमांस, थ्रिलर, हॉरर, सस्पेंस और क्या नहीं. लेकिन फिल्मों और सीरीज के बीच कुछ ऐसी डॉक्युमेंट्री भी हैं, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती हैं. आज हम ऐसी ही एक अनोखी डॉक्युमेंट्री की बात करने वाले हैं, 'नॉस्ट्राडेमस: फ्यूचर रिवील्ड एंड प्रोफेसी'. अगर आप भविष्यवाणियों में थोड़ी भी दिलचस्पी रखते हैं, तो इसे जरूर देखिए. एक बार शुरू कर देंगे, तो बीच में छोड़ नहीं पाएंगे.

कब और कहां देखें

ये डॉक्युमेंट्री साल 2023 में रिलीज हुई थी और करीब 1 घंटे 10 मिनट लंबी है. यानी एकदम परफेक्ट टाइमपास लेकिन दिमाग हिला देने वाला एक्सपीरियंस. इसे आप एप्पल टीवी और अमेज़न प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं. इसमें पोप फ्रांसिस रेज़र और ओ.एच. क्रिल जैसे कलाकारों ने अहम किरदार निभाए हैं. IMDb पर इसे 4.9 रेटिंग मिली है, लेकिन कंटेंट के हिसाब से ये एक बार जरूर देखने लायक है.

क्या है इसकी कहानी

जरा सोचिए, अगर कोई सैकड़ों साल पहले आपकी आज की जिंदगी के बारे में बता गया हो, तो कैसा लगेगा? 'नॉस्ट्राडेमस: फ्यूचर रिवील्ड एंड प्रोफेसी' उसी रहस्य को खोलती है. इसमें ऐसी भविष्यवाणियों का जिक्र है जो सुनकर आप दंग रह जाएंगे. जैसे विश्वव्यापी महामारी, महारानी एलिजाबेथ का निधन, यूक्रेन पर हमला, ग्लोबल वार्मिंग, और संभावित विश्व युद्ध. डॉक्युमेंट्री में कई विशेषज्ञ इन भविष्यवाणियों की गहराई में जाकर समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या सच में दुनिया का भविष्य नॉस्ट्राडेमस की किताबों में लिखा है.

क्यों देखें ये डॉक्युमेंट्री

अगर आपको रहस्य, इतिहास और भविष्य की झलक एक साथ चाहिए, तो ये डॉक्युमेंट्री आपको एक अलग ही सफर पर ले जाएगी. रोमांच, इमोशंस और सस्पेंस का ऐसा कॉम्बिनेशन शायद ही किसी गैर-फिक्शन कंटेंट में देखने को मिले. तो अगली बार जब आप ओटीटी पर कुछ नया देखने के मूड में हों, तो नॉस्ट्राडेमस: फ्यूचर रिवील्ड एंड प्रोफेसी को अपनी वॉच लिस्ट में जरूर जोड़ लीजिए.

