Aashram Season 4: बाबा निराला फिर मचाएंगे तहलका, बॉबी देओल की 'आश्रम 4' की शूटिंग खत्म, जानें कब होगी रिलीज

Aashram Season 4: बॉबी देओल एक बार फिर बाबा निराला बनकर दर्शकों के बीच लौटने की तैयारी में हैं. उनकी चर्चित वेब सीरीज 'आश्रम' के चौथे सीजन की शूटिंग पूरी हो गई है. बॉबी देओल और निर्देशक प्रकाश झा ने पूरी टीम के साथ शूटिंग खत्म होने का जश्न मनाया. इस मौके पर केक काटा गया, जिस पर लिखा था, 'जपनाम, इट्स अ रैप-आश्रम सीजन 4.' हालांकि, मेकर्स ने अभी तक सीरीज की रिलीज डेट का ऐलान नहीं किया है.

खत्म हुआ बाबा निराला का इंतजार, 'आश्रम 4' की शूटिंग पूरी

ओटीटी की चर्चित वेब सीरीज 'आश्रम' के चाहने वालों के लिए बड़ी खबर है. बाबा निराला के किरदार में बॉबी देओल की वापसी का इंतजार कर रहे दर्शकों को अब चौथे सीजन का बेसब्री से इंतजार रहेगा. सीरीज की शूटिंग पूरी होने के बाद बॉबी देओल और फिल्ममेकर प्रकाश झा ने सेट पर पूरी टीम के साथ जश्न मनाया. शूटिंग पूरी होने के मौके पर केक काटकर इस खास पल को यादगार बनाया गया.

बॉबी देओल के करियर का यादगार किरदार बने बाबा निराला

बॉबी देओल के करियर में बाबा निराला का किरदार बेहद खास रहा है. अगस्त 2020 में शुरू हुई इस सीरीज में उन्होंने एक ऐसे धर्मगुरु की भूमिका निभाई, जिसके चेहरे के पीछे सत्ता, लालच और चालाकी की एक अलग दुनिया छिपी हुई है. इस किरदार में बॉबी देओल के अंदाज ने दर्शकों का ध्यान खींचा. उनकी अदाकारी और किरदार के रहस्यमय व्यक्तित्व ने 'आश्रम' को ओटीटी की चर्चित फ्रेंचाइजी में शामिल कर दिया. इस सीरीज ने बॉबी देओल को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक नई पहचान दिलाई.

प्रकाश झा की कहानी में फिर दिखेगा आस्था और सत्ता का खेल

'आश्रम' की कहानी और निर्देशन की कमान फिल्ममेकर प्रकाश झा के हाथों में है. सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर अपनी फिल्मों के लिए पहचाने जाने वाले प्रकाश झा ने इस सीरीज में अंधविश्वास, आस्था, शोषण और सत्ता के खेल को दिखाया है. अब चौथे सीजन में बाबा निराला की कहानी किस मोड़ पर पहुंचेगी, यह देखना दिलचस्प होगा. पिछले तीन सीजन के बाद दर्शकों की उम्मीदें इस बार भी काफी बढ़ी हुई हैं. तीसरे सीजन को दो हिस्सों में रिलीज किया गया था.

आश्रम की स्टारकास्ट

प्रकाश झा निर्देशित लोकप्रिय वेब सीरीज आश्रम की मुख्य स्टारकास्ट में बॉबी देओल (बाबा निराला), अदिति पोहनकर (पम्मी), चंदन रॉय सान्याल (भोपा स्वामी), त्रिधा चौधरी (बबिता), ईशा गुप्ता (सोनिया) और दर्शन कुमार (उजागर सिंह) शामिल हैं. अगर इसकी आईएमडीबी रेटिंग की बात करें तो यह 10 में से 6.6 है.

कब रिलीज होगी आश्रम 4?

आश्रम 4 की शूटिंग पूरी हो चुकी है, लेकिन इसकी रिलीज डेट को लेकर मेकर्स ने अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है. फिलहाल दर्शकों को इसके ट्रेलर और रिलीज से जुड़ी घोषणा का इंतजार करना होगा. वैसे माना जा रहा है कि सीरीज 2027 के पहले हाफ में रिलीज हो सकती है.

बॉबी देओल और प्रकाश झा की जोड़ी एक बार फिर बाबा निराला की दुनिया लेकर आने वाली है. ऐसे में सवाल यही है कि इस बार बाबा निराला की कहानी किस अंजाम तक पहुंचेगी.

