'बिहारी होने पर गर्व है...' छठ पूजा पर घर पहुंचे गुरमीत चौधरी, परिवार के साथ शेयर की तस्वीरें

टीवी एक्टर गुरमीत चौधरी इस साल बिहार में छठ पूजा मनाकर अपनी जड़ों की ओर लौट आए हैं. रविवार (15 नवंबर) को उन्होंने अपने ऑफीशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने फैन्स और फॉलोअर्स के साथ छठ पूजा मनाने की कुछ बेहद प्यारी झलकियां शेयर कीं. गुरमीत ने अपने अकाउंट पर लिखा, "अपनी जड़ों की ओर वापसी, अपने बिहार वापस. छठ पूजा के इस पावन त्योहार को मनाने के लिए घर वापस आने में कुछ बहुत ही खास बात है. छठी मैया और सूर्य देव को अर्घ्य देना, उनका आशीर्वाद लेना और परिवार, दोस्तों व रिश्तेदारों के बीच रहना, इन सबने इस यात्रा को और भी खूबसूरत बना दिया है."

उन्होंने आगे कहा कि वे चाहे कहीं भी चले जाएं, हमेशा बिहार से जुड़े रहेंगे क्योंकि उन्हें बिहारी होने पर गर्व है. 'पुनर्विवाह' फेम एक्टर ने कहा, "जिंदगी मुझे चाहे कहीं भी ले जाए, मेरा दिल हमेशा बिहार के लिए ही धड़केगा. यहां की परंपराएं, भावनाएं, प्यार और अपनों का आशीर्वाद अनमोल है. बिहारी होने पर मुझे आज भी गर्व है और हमेशा रहेगा."

गुरमीत हमेशा से ही अपनी बिहार से जुड़ी जड़ों के बारे में खुलकर बात करते रहे हैं. उनका सोशल मीडिया फीड इसका सबूत है. उन्हें अपने निजी और पेशेवर जीवन के कुछ खास पलों को सोशल मीडिया पर साझा करना भी बहुत पसंद है. 11 नवंबर को गुरमीत और उनकी पत्नी देबिना बनर्जी ने अपनी बेटी दिविशा को उसके जन्मदिन पर बहुत प्यारी शुभकामनाएं दीं. गुरमीत ने अपने अकाउंट पर लिखा, "हैप्पी बर्थडे माय लव दिविशा दिवा." इस पोस्ट में उनकी बेटी के कुछ अनमोल पल भी शामिल थे.