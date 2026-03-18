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सलमान, शाहरुख और आमिर नहीं, इस एक्टर की दीवानी हैं भारती सिंह, बोलीं- वो मेरे बचपन का क्रश, मेरे सपनों में आता था 

भारती सिंह ने अपने लेटेस्ट व्लॉग में अपने पति हर्ष लिंबाचिया को बताया कि ‘कहीं तो होगा’ के एक्टर पर उनका बचपन का क्रश था.

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सलमान, शाहरुख और आमिर नहीं, इस एक्टर की दीवानी हैं भारती सिंह, बोलीं- वो मेरे बचपन का क्रश, मेरे सपनों में आता था 
सलमान, शाहरुख और आमिर नहीं, इस एक्टर की दीवानी हैं भारती सिंह
नई दिल्ली:

मशहूर कॉमेडियन और टीवी होस्ट भारती सिंह ने हाल ही में बताया कि एक्टर राजीव खंडेलवाल बचपन से ही उनके क्रश रहे हैं. भारती ने यह बात अपने YouTube व्लॉग में बताई, जब वह अपने पति हर्ष लिंबाचिया के साथ अपने पॉडकास्ट के लिए राजीव का इंटरव्यू लेने की तैयारी कर रही थीं. अपने लेटेस्ट व्लॉग में भारती पॉडकास्ट एपिसोड के लिए तैयार होती दिखीं और अपने फैंस व मेकअप आर्टिस्ट को बड़े उत्साह से बताया कि वह इस एक्टर को कितने लंबे समय से पसंद करती हैं और उनकी कितनी बड़ी फैन हैं. उन्होंने बताया कि वह राजीव का मशहूर टीवी शो ‘कहीं तो होगा' देखते हुए बड़ी हुईं और उन्हें राजीव का किरदार ‘सुजल' बहुत पसंद था.

राजीव के बारे में बात करते हुए भारती ने कहा, “यह मेरे बचपन का क्रश है. मैं इसे देखते हुए बड़ी हुई थी और यह मेरे सपनों में भी आता था. मुझे यह बहुत पसंद था, और अब भी है.” उन्होंने यह भी याद किया कि उन्हें शो में राजीव के किरदार ‘सुजल' और एक्ट्रेस आमना शरीफ के किरदार ‘कशिश' के बीच की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री कितनी पसंद थी. इंटरव्यू पॉडकास्ट के लिए तैयार होते समय, भारती को ‘कहीं तो होगा' का टाइटल ट्रैक गुनगुनाते हुए भी देखा गया, जिससे उनकी खुशी और पुरानी यादें साफ झलक रही थीं.

व्लॉग में आगे चलकर, उन्होंने हर्ष लिंबाचिया को भी बताया कि राजीव उनके बचपन के क्रश रहे हैं. उन्होंने कहा कि उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा कि जिस एक्टर को वह बचपन में इतना पसंद करती थीं, अब वह उसी का इंटरव्यू लेने जा रही हैं. जिन लोगों को नहीं पता, उन्हें बता दें कि राजीव खंडेलवाल को ‘कहीं तो होगा' से शोहरत मिली थी. यह शो 2003 में शुरू हुआ था और देखते ही देखते टीवी के सबसे मशहूर शो में से एक बन गया था. इस शो को एकता कपूर ने बालाजी टेलीफिल्म्स के बैनर तले प्रोड्यूस किया था. राजीव और आमना शरीफ के अलावा, इस शो में गुरप्रीत सिंह और कई दूसरे एक्टर्स ने भी काम किया था.

राजीव के निभाए किरदार ‘सुजल गरेवाल' को दर्शकों का बहुत प्यार मिला और आज भी यह 2000 के दशक की शुरुआत के टीवी शो के सबसे यादगार किरदारों में से एक माना जाता है. टेलीविजन में अपने सफल कार्यकाल के बाद राजीव फिल्मों की ओर मुड़े और 'आमिर', 'शैतान' और 'टेबल नंबर 21' जैसी फिल्मों में नजर आए. उन्होंने लोकप्रिय क्राइम-बेस्ड शो 'सच का सामना' को भी होस्ट किया है और कई वेब सीरीज में भी काम किया है.

भारती सिंह की बात करें तो, उन्हें भारत की सबसे लोकप्रिय कॉमेडियन में से एक माना जाता है. भारती ने दिसंबर 2017 में हर्ष लिंबाचिया से शादी की और अप्रैल 2022 में इस जोड़े के घर बेटे लक्ष्य सिंह लिंबाचिया का जन्म हुआ, जिसे प्यार से 'गोला' कहा जाता है. दिसंबर 2025 में उनके दूसरे बच्चे, एक बेटे का जन्म हुआ.
 

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