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Anupamaa Update: अनुपमा गोवा में जीरो से नई शुरुआत! अनुपमा का बड़ा फैसला, कैफे खोलने का सपना या नई मुसीबत?

'अनुपमा' स्टार प्लस के सबसे पसंदीदा शोज में से एक है, जिसने अपनी दिलचस्प कहानी और नए ट्विस्ट के साथ हमेशा दर्शकों को बांधे रखा है. इस शो में खूबसूरती से दिखाया गया है कि कैसे अनुपमा चुनौतियों का सामना करने के बाद भी अपनी जिंदगी में हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करती है.

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Anupamaa Update: अनुपमा गोवा में जीरो से नई शुरुआत! अनुपमा का बड़ा फैसला, कैफे खोलने का सपना या नई मुसीबत?
गोवा में कैफे खोलेगी अनुपमा

'अनुपमा' स्टार प्लस के सबसे पसंदीदा शोज में से एक है, जिसने अपनी दिलचस्प कहानी और नए ट्विस्ट के साथ हमेशा दर्शकों को बांधे रखा है. इस शो में खूबसूरती से दिखाया गया है कि कैसे अनुपमा चुनौतियों का सामना करने के बाद भी अपनी जिंदगी में हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करती है और अपने मकसद के जरिए अपनी पहचान तलाशती रहती है. रूपाली गांगुली, जो यह किरदार निभा रही हैं, उन्होंने मौजूदा ट्रैक के बारे में कुछ दिलचस्प बातें शेयर कीं, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे एक बार फिर अनुपमा अपनी जिंदगी को नए सिरे से संवार रही है. उन्होंने बताया कि कहानी कैसे आगे बढ़ती है और दर्शकों को देखने को मिलेगा कि कैसे वह गोवा में अपना कैफे खोलने के सपने को पूरा करते हुए नई चुनौतियों का सामना करती हैं.

रूपाली ने बताया, "लीप के बाद अनुपमा की जिंदगी ने एक बिल्कुल अलग मोड़ ले लिया है और अब वह एक नए शहर गोवा में अपनी जिंदगी को फिर से शून्य से शुरू करने की कोशिश कर रही है. वह जो भी काम सामने आ रहा है उसे कर रही है, चाहे वह होटल स्टाफ के रूप में काम करना हो या साफ-सफाई में मदद करना, क्योंकि इस वक्त उसके लिए सर्वाइवल और आगे बढ़ना सबसे ज्यादा मायने रखता है. मेरे लिए यह फेज इसलिए इमोशनल है क्योंकि इतना सब कुछ झेलने के बाद भी अनुपमा ने उम्मीद नहीं छोड़ी है."

​रूपाली ने आगे बताया कि दर्शकों को क्या देखने को मिलेगा, "दर्शक अनुपमा के संघर्ष, उसके अकेलेपन और उसकी उस खामोश ताकत को देखेंगे जो वह इस अंजान शहर में खुद को ढालने के लिए लगा रही है. अनुपमा ने हमेशा किसी न किसी मकसद के जरिए अपनी पहचान बनाई है चाहे वह डांस हो, बस्ती के लिए खड़े होना हो या 'अनु की रसोई' चलाना. और अब गोवा में, वह एक बार फिर कैफे बनाने के अपने सपने के जरिए उसी मकसद की तलाश कर रही है."

एक एक्टर के नजरिए से अनुपमा के किरदार के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, "एक कलाकार के तौर पर अनुपमा के इस नाजुक लेकिन उम्मीदों से भरे पहलू को निभाना मेरे लिए बहुत खास है, और मुझे सच में उम्मीद है कि दर्शक उसके इस सफर से जुड़े रहेंगे और इस नए फेज में भी उसे अपना पूरा साथ देंगे." ​दर्शक इस बात का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कैसे अनुपमा गोवा में अपने नए सफर की मुश्किलों के बावजूद रास्ता बनाती है, जहाँ वह अपनी जिंदगी को बिल्कुल जीरो से शुरू कर रही है, और यह कहानी आगे क्या मोड़ लेती है.

​देखिए 'अनुपमा' हर रोज रात 10 बजे, सिर्फ स्टार प्लस पर!

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