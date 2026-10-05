Horoscope Today: मिथुन और धनु राशि वालों के लिए आज बड़ा दिन, करियर में तरक्की और अचानक धन लाभ के मिलेंगे संकेत, अन्य जातक जानें अपना हाल

आज का दिन कुछ राशियों के लिए खास रहने वाला है. ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर मिथुन राशि वालों को नया मौका मिलने और धन लाभ के योग बन रहे हैं, जबकि मकर राशि के जातकों का लंबे समय से अटका इंतजार खत्म हो सकता है. नौकरी, कारोबार और प्रतियोगिता से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिलने की उम्मीद है. वहीं कुछ राशियों को खर्च, निवेश और विवाद के मामलों में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. आचार्य मदन मोहन के अनुसार, आज लिए गए फैसलों में जल्दबाजी से बचना और परिस्थितियों को समझकर आगे बढ़ना बेहतर रहेगा. आइए जानते हैं सभी राशियों का हाल.

मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए दिन आर्थिक मामलों में बातचीत आगे बढ़ाने वाला हो सकता है. कोई नया प्रस्ताव मिल सकता है और आर्थिक स्थिति में सुधार की संभावना भी बन रही है. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं कि आप अचानक अपने खर्च बढ़ा दें. खासकर दोस्तों या परिचितों के कहने पर किसी योजना में पैसा लगाने से पहले उसकी पूरी जानकारी जरूर लें. अगर किसी व्यक्ति को पैसा उधार दिया है और अब उसे वापस लेने का समय आ गया है तो मांगने में संकोच न करें. हालांकि, बातचीत के दौरान अपना लहजा संयमित रखें. नए राजनीतिक संपर्क आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं. दूसरी ओर, परिवार में कोई समस्या खड़ी हो सकती है. कानूनी उलझनों से बच्चों को परेशानी हो सकती है और किसी विरोधी की साजिश के कारण बदनामी जैसी स्थिति बन सकती है.

भाग्य अंक: 2

शुभ रंग: लाल

उपाय: दान करें और अनार का सेवन या दान करें.

वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों के लिए आज नई जिम्मेदारियां सामने आ सकती हैं. आपकी निर्णय लेने की क्षमता और सार्वजनिक छवि महत्वपूर्ण रहेगी. ऐसा कोई काम न करें जिससे बेवजह तनाव या चिंता बढ़े. धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ सकती है. महंगी वस्तु खरीदने या कारोबार में अतिरिक्त पैसा लगाने से पहले अच्छी तरह विचार करें. किसी परिचित के प्रभाव में आकर आर्थिक जोखिम लेने से बचें. रोजमर्रा के कामों में व्यस्तता बढ़ सकती है. भौतिक सुख-सुविधाओं से जुड़ी कोई चीज मिलने की संभावनाा है. आपकी तरक्की देखकर पड़ोसियों या आसपास के लोगों में ईर्ष्या हो सकती है, इसलिए बेवजह के विवाद से दूर रहना बेहतर होगा.

भाग्य अंक: 5

शुभ रंग: सिल्वर

उपाय: आटे का दान करें.

मिथुन राशि

मिथुन राशि के जातक आज कुछ बड़े फैसले ले सकते हैं. अगर किसी ट्रेनिंग, परीक्षा या अपनी विशेषज्ञता बढ़ाने की योजना लंबे समय से रुकी हुई है तो उसे दोबारा शुरू करने का अच्छा समय है. जिस क्षेत्र में आपकी पकड़ मजबूत है, वहां अनुमान के बजाय पूरी जानकारी जुटाकर आगे बढ़ें. किसी यात्रा के दौरान या किसी नए व्यक्ति के संपर्क में आने से भविष्य में कारोबारी सहयोग का रास्ता खुल सकता है. धन के मामले में अचानक लाभ के योग बन रहे हैं. हालांकि, सरकारी सहयोग मिलने की उम्मीद फिलहाल पूरी न हो. नौकरी में स्थानांतरण की स्थिति बन सकती है और कोई नया समझौता भी हो सकताा है. साहित्य और संगीत में मन लगेगा.

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भाग्य अंक: 1

शुभ रंग: हरा

उपाय: मूंग दाल का दान करें.

कर्क राशि

कर्क राशि वालों के लिए दिन कुछ अचानक घटनाएं लेकर आ सकता है. अच्छी या चुनौतीपूर्ण, कोई भी स्थिति अचानक सामने आ सकती है. इसलिए वाहन चलाते समय और आग से जुड़े काम करते समय विशेष सावधानी बरतें. रुका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है. किसी पॉलिसी के मैच्योर होने से भी आर्थिक लाभ मिल सकता है. राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन अच्छा रह सकता है और प्रभाव बढ़ने के संकेत हैं. जमीन-जायदाद या वाहन से जुड़ा सुख मिल सकता है. धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी. हालांकि, बेवजह के विवादों में पड़ने से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा.

भाग्य अंक: 4

शुभ रंग: सफेद

उपाय: दूध का दान करें.

सिंह राशि

सिंह राशि वालों को आज वैवाहिक जीवन में कुछ उतार-चढ़ाव महसूस हो सकते हैं. रिश्तों में बात को बढ़ाने के बजाय समझदारी से स्थिति संभालने की जरूरत होगी. कामकाज के मामले में ग्राहकों की जरूरत समझना और बातचीत में लचीलापन रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. भविष्य को लेकर बनाई गई कोई योजना सफल हो सकती है. कानूनी समस्या चल रही है तो उसके समाधान का रास्ताा निकल सकता है. परिवार में खुशी का कोई अवसर मिल सकता है. मौसम की प्रतिकूलता से अपना बचाव करें और गुस्से पर नियंत्रण रखें.

भाग्य अंक: 8

शुभ रंग: पीला

उपाय: पपीते का दान करें.

कन्या राशि

कन्या राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत काम के दबाव के साथ हो सकती है, लेकिन प्राथमिकताएं तय करने के बाद परिस्थितियां आपके नियंत्रण में आती जाएंगी. अधूरे काम पूरे करने का मौका मिलेगा. हर समस्या की जिम्मेदारी अकेले अपने ऊपर लेने से आपकी ऊर्जा प्रभावित हो सकती है. साथ काम करने वाले लोगों से मतभेद करने से बचें. कारोबार में अच्छी प्रगति के संकेत हैं. दोस्तों के साथ यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है. धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी. परिवार में किसी मेहमान के आने से माहौल खुशनुमा हो सकता है.

भाग्य अंक: 6

शुभ रंग: बैंगनी

उपाय: हरे वस्त्र का दान करें.

तुला राशि

तुला राशि वालों का मन आज किसी पुराने शौक को दोबारा समय देने से खुश हो सकता है. बुद्धि, कल्पना, निर्णय क्षमता, प्रेम संबंध और व्यक्तिगत प्रतिभा से जुड़े विषय आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे. विद्यार्थियों के लिए किसी विषय को समझने की क्षमता अच्छी रह सकती है. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों को दूसरों की प्रगति देखकर परेशान होने की जरूरत नहीं है. अपने काम पर ध्यान दें. कोई अधूरा काम पूरा हो सकता है. नए संपर्क कारोबार के लिए फायदेमंद रहेंगे. सामाजिक क्षेत्र में प्रतिष्ठा बढ़ सकती है और गृहस्थी से जुड़ी समस्याएं परिवार के सहयोग से सुलझ सकती हैं.

भाग्य अंक: 7

शुभ रंग: सफेद

उपाय: सफेद चंदन का दान करें.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों की सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ सकती है. आप घर पर रहकर परिवार और खासकर माता के साथ समय बिताना पसंद करेंगे. प्रॉपर्टी से जुड़े काम करने वालों को किसी महत्वपूर्ण सूचना का इंतजार रह सकता है. जमीन, मकान या वाहन की खरीद-बिक्री से जुड़ा फैसला लेना हो तो दस्तावेजों की जांच किए बिना आगे न बढ़ें. केवल किसी परिचित की बात पर भरोसा करना ठीक नहीं होगा. अचानक खरीदारी करने के बजाय कीमत और गुणवत्ता की तुलना करें. सामाजिक और धार्मिक कार्यों में मन लगेगा. पुराने रोग या कर्ज से राहत मिलने की संभावना है, हालांकि किसी अधिकारी की ओर से अड़चनन आ सकती है.

भाग्य अंक: 8

शुभ रंग: लाल

उपाय: चमेली तेल का दान करें.

धनु राशि

धनु राशि वालों के मन में आध्यात्मिकता बढ़ सकती है. अगर लंबे समय से किसी धार्मिक या आध्यात्मिक काम को शुरू करने की सोच रहे हैं तो आज उसकी दिशा में पहला ठोस कदम उठा सकते हैं. कार्यक्षेत्र में आपकी सक्रियता नजर आएगी. वरिष्ठ अधिकारी के सामने अपनी बात या कोई प्रस्ताव रखने का मौका मिल सकता है. मीडिया, लेखन, मार्केटिंग, सेल्स और संचार से जुड़े लोगों के लिए दिन अच्छा रह सकता है. बदलते माहौल में काम के नए अवसर मिल सकते हैं. राजनीतिक क्षेत्र में प्रभाव बढ़ने के संकेत हैं. कोई पुराना विवाद सुलझ सकता है और लंबी यात्रा का योग भी बन सकता है.

भाग्य अंक: 9

शुभ रंग: केसरिया

उपाय: हल्दी का दान करें.

मकर राशि

मकर राशि वालों के लिए कार्यक्षेत्र से जुड़ा इंतजार खत्म हो सकता है. इंटरव्यू या नौकरी से संबंधित प्रयासों में सफलता मिलने की संभावना है. हालांकि, अपनी उपलब्धियां साबित करने के चक्कर में सहकर्मियों की कमियां गिनाना नुकसान पहुंचा सकता है. पैसों से जुड़े मामले में कोई भ्रम हो तो हिसाब-किताब साफ रखें. मौखिक भरोसे के बजाय लिखित रिकॉर्ड रखना भविष्य में काम आएगा. अचानक कोई बड़ा बदलाव करने से पहले परिवार या टीम से जुड़े लोगों की जरूरतों पर भी विचार करें. आज खान-पान पर विशेष ध्यान देना जरूरी है. बाहर का ज्यादा मसालेदार खाना या भोजन के समय में ज्यादा अंतर परेशानी पैदा कर सकताा है. राजनीतिक गठजोड़ सफल रह सकते हैं और कारोबारी उलझन सुलझ सकती है. प्रतियोगिता से जुड़े परिणाम अच्छे रहने की संभावना है.

भाग्य अंक: 5

शुभ रंग: काला

उपाय: गुड़-दही का दान करें या गाय को खिलाएं.

कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों को आज अपने व्यवहार में मिठास बनाए रखनी चाहिए. कोई नया विचार आकर्षक लगे तो तुरंत पैसा लगाने के बजाय पहले छोटे स्तर पर उसका परीक्षण करें. साझेदारी में काम करने वाले लोग व्यक्तिगत राय और कारोबारी फैसलों को अलग रखें. दोस्ती के आधार पर किसी को कारोबारी जिम्मेदारी सौंपते समय सावधानी बरतें. आर्थिक स्थिति में बड़ा उतार-चढ़ाव न होने के बावजूद भविष्य की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ सकती है. ऐसे में बजट बनाने और गैर-जरूरी खर्चों की समीक्षा करने का अच्छा समय है. राजनीति से जुड़ी योजना सफल हो सकती है. पुराने कानूनी विवाद से राहत मिल सकती है. चल-अचल संपत्ति में बढ़ोतरी के योग हैं और घर में चहल-पहल बनी रहेगी.

भाग्य अंक: 3

शुभ रंग: काला

उपाय: हरे चारे का दान करें या गाय को खिलाएं.

मीन राशि

मीन राशि वालों का झुकाव आज आध्यात्मिक गतिविधियों की ओर बढ़ सकता है. कारोबारियों को अपने खर्चों की समीक्षा करने की जरूरत है. माल, विज्ञापन, यात्रा या तकनीकी सुविधाओं पर होने वाला खर्च अनुमान से अधिक हो सकता है. इसलिए बजट पर नजर रखें. घरवालों को अपनी व्यस्तता के बारे में पहले से बताना बेहतर रहेगा. किसी पुराने भावनात्मक विषय को लेकर मन भारी है तो भरोसेमंद व्यक्ति से बात करने में संकोच न करें. मेहनत और संघर्ष अधिक रहेगा, लेकिन पद या उन्नति से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है. सामाजिक क्षेत्र में रुतबा बढ़ सकता है. विरोधियों की सााजिश से सावधान रहें और नए संपर्कों पर तुरंत भरोसा करने से बचें.

भाग्य अंक: 9

शुभ रंग: नारंगी

उपाय: पीले वस्त्र का दान करें.

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