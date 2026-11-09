Govardhan Puja 2026 Date and Time LIVE Updates: हर साल दिवाली के बाद गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है. इस दिन घरों में गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाई जाती है और भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है. हिन्दू पंचांग के अनुसार ये पावन त्योहार कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर मनाया जाता है. आमतौर पर गोवर्धन पूजा दिवाली के अगले दिन मनाई जाती है लेकिन इस साल त्योहार की सही तारीख को लेकर लोगों में कन्फ्यूजन बना हुआ है. इसी कड़ी में आज हम आपको गोवर्धन पूजा की सही डेट, पूजा का शुभ मुहूर्त समेत जरूरी जानकारी देने जा रहे हैं.

गोवर्धन पूजा तिथि

हिन्दू पंचांग के अनुसार कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 9 नवंबर 2026 को दोपहर 12 बजकर 32 मिनट पर हो रही है. वहीं, इस तिथि का समापन 10 नवंबर को दोपहर 2 बजकर 1 मिनट पर होगा.

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