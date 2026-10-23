केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल आज जारी हो सकता है. सीबीएसई के लाखों छात्र इसका इंतजार कर रहे हैं. पिछले साल के मुकाबले इस बार परीक्षाएं जल्दी शुरू हो सकती हैं. ऐसे में छात्रों को तारीखों का इंतजार है. सीबीएसई की तरफ से अपनी आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर ये डेटशीट जारी की जाएगी. ऐसे में छात्रों को लगातार इस पर नजर बनाए रखनी चाहिए. डेटशीट से जुड़ी हर जानकारी आपको ndtv.in के एजुकेशन पेज पर भी मिलेगी. डेटशीट जारी होते ही सबसे पहले आपको इस LIVE Blog के जरिए जानकारी मिलेगी, ऐसे में लगातार इसे फॉलो करते रहें.

CBSE 10वीं-12वीं की डेटशीट ऐसे करें चेक

CBSE बोर्ड परीक्षा की डेटशीट जारी होने के बाद सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाएं

इसके बाद आपको Main Website के लिंक पर क्लिक करना होगा

वेबसाइट खुलते ही आपके सामने सबसे ऊपर Latest @CBSE का विकल्प होगा, इसके ठीक नीचे आपको कुछ लिंक नजर आएंगे

10वीं और 12वीं के लिए अलग-अलग लिंक हो सकते हैं, ऐसे में अपनी डेटशीट के लिए उस लिंक पर क्लिक करें

लिंक पर क्लिक करते ही पीडीएफ आपके सामने खुल जाएगी, इसे यहां से डाउनलोड कर लें

परीक्षा की तैयारी और जानकारी के लिए पीडीएफ का एक प्रिंटआउट जरूर ले लें

कब तक शुरू हो सकते हैं एग्जाम?

पिछली बार 17 फरवरी 2026 से सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हुई थीं. इस बार माना जा रहा है कि करीब एक हफ्ते पहले ही एग्जाम शुरू हो सकते हैं. यूपी विधानसभा चुनाव से लेकर बाकी तमाम चीजों को देखते हुए ये फैसला लिया जा सकता है.