WWE रेस्लर साबू का निधन, आखिरी मैच में टेबल, कुर्सियों और कांटेदार तारों से हो गए थे लहूलुहान- देखें वाडियो

रेसलिंग की दुनिया में एक दुखद खबर ने फैन्स को सकते में डाल दिया है. ईसीडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यूई के दिग्गज रेसलर टेरी ब्रंक उर्फ साबू का 60 वर्ष की आयु में निधन हो गया. उनका निधन 11 मई को हुआ, जिसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई, एईडब्ल्यू और टीएनए सहित कई रेसलिंग संगठनों ने उनके सम्मान में शोक जताया. साबू ने अपने चार दशक लंबे करियर में हार्डकोर रेसलिंग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया. साबू को टेबल, कुर्सियों और कांटेदार तारों के साथ अपने खतरनाक रेस्लिंग के लिए पहचाना जाता था.

साबू का रेसलिंग करियर

साबू ने 1985 में रेसलिंग की शुरुआत की. 1990 के दशक में एक्सट्रीम चैंपियनशिप रेसलिंग में शामिल होने के बाद उन्हें लोकप्रियता मिली. ईसीडब्ल्यू में अपने हार्डकोर स्टाइल के लिए मशहूर, साबू ने दो बार ईसीडब्ल्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीती और रॉब वैन डैम, टैज और टेरी फंक जैसे रेसलर्स के साथ यादगार दुश्मनी की. उनकी हाई-फ्लाइंग और जोखिम भरी चालों ने रेसलिंग की दुनिया में टेबल्स के उपयोग को लोकप्रिय बनाया. 2006 में, साबू डब्ल्यूडब्ल्यूई में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने जॉन सीना, रे मिस्टीरियो और बिग शो जैसे बड़े नामों के खिलाफ मुकाबले लड़े. रेसलमेनिया 23 में भी उनका यादगार मैच रहा. हालांकि 2007 में साबू की डब्ल्यूडब्ल्यूई से विदाई हो गई.

This was nearly a month ago too.



Legend went out having one last fucking insane match.



God rest Sabu.



Now he's in wrestling heaven throwing chairs at God's head.pic.twitter.com/aV3mJOpJQN