कौन है धुरंधर एक्टर नदीम खान? जिसकी रेप केस में हुई है गिरफ्तारी, बिग बी समेत इन स्टार्स के साथ कर चुका है काम

बीते साल 2025 के आखिरी महीने में रिलीज हुई स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म धुरंधर अभी तक चर्चा में है. रणवीर सिंह स्टारर फिल्म धुरंधर ने कमाई के कई रिकॉर्ड बनाए और बॉक्स ऑफिस पर अभी भी इसका जादू बरकरार है. रणवीर सिंह के हम्जा अली से अक्षय खन्ना के रहमान डकैत समेत फिल्म का एक-एक किरदार दर्शकों के दिलों दिमाग में छप गया है. फिल्म में रहमान डकैत के कुक का किरदार भी सभी को जरूर याद होगा, जिसने बलोच गैंग में रहकर उसी के पीठ में छुरा घौंपा था. इस रोल को एक्टर नदीम खान ने प्ले किया था. नदीम खान फिलहाल एक महिला से यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार हैं. इस बीच जानेंगे आखिर नदीम खान कौन हैं?

कौन हैं रहमान डकैत का कुक?

धुरंधर में नदीम खान का रोल भले ही छोटा था, लेकिन उसे पूरा अंटेशन मिला. फिल्म में उनका रोल अखलाक नामक कुक था. नदीम दर्शकों के लिए नए हो सकते है, लेकिन धुरंधर से पहले ही वह कई फिल्मों और नाटकों में अपनी एक्टिंग से धमाका कर चुके है. नदीम सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, असरानी, संजय मिश्रा और आदिल हुसैन जैसे दिग्गज कलाकारों संग भी काम कर चुके हैं. उन्होंने ज्यादातर साइड रोल ही किए हैं. वह ना सिर्फ बॉलीवुड बल्कि ओटीटी और टीवी पर भी नजर आते हैं. एक्टर होने के साथ-साथ वह एक थिएटर आर्टिस्ट भी हैं. नदीम ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दिग्गज कलाकारों संग अपने काम की तस्वीरें शेयर की हैं. धुरंधर से पहले वह कृति सेनन और पंकज त्रिपाठी की फिल्म मिमी में नजर आए थे. नदीम की अन्य फिल्मों में धड़क, मिसेज सीरियल किसर, वध और मुखबीर: द स्टोरी शामिल हैं. अब नदीम को लव रंजन की वध 2 में देखा जाएगा, जो 6 फरवरी को रिलीज होने के लिए तैयार है.

नदीम खान पर यौन उत्पीड़न का आरोप

नदीम पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोप की बात करें तो एक्टर पर उनके घर में कई सालों से काम करने वाली 41 साल की महिला ने केस किया है. महिला की शिकायत के अनुसार वह साल 2015 से एक्टर के घर काम कर रही थी. इस दौरान एक्टर ने शादी का झांसा देकर महिला संग संबंध बनाए और फिर शादी करने से इनकार कर दिया. नदीम के शादी से इनकार करने के बाद महिला मानसिक तौर पर टूटने लगी और उसने पुलिस में शिकायत कर दी. महिला की शिकायत पर एक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार किया. फिलहाल पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है.