अनिरुद्ध रविचंदर-काव्या मारन की शादी में पहुंचीं उर्वशी रौतेला, ग्रीस से शेयर की फोटो

अभिनेत्री और ग्लोबल सेंसेशन उर्वशी रौतेला ने अपने दोस्तों, मशहूर संगीतकार अनिरुद्ध रविचंदर और बिजनेसवुमन काव्या मारन को उनकी शादी के खास मौके पर दिल से शुभकामनाएं दी हैं. यह कपल ग्रीस की खूबसूरत लोकेशन पर अपनी शादी का जश्न मना रहा है. इस खास मौके को और भी यादगार बनाते हुए सुपरस्टार रजनीकांत ने भी दोनों को अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं दीं. उर्वशी रौतेला मनोरंजन, संगीत और बिजनेस जगत की कई जानी-मानी हस्तियों के साथ अच्छे संबंध साझा करती हैं. अनिरुद्ध और काव्या के जीवन के इस नए सफर की शुरुआत पर उनकी खुशी और शुभकामनाएं उनके बीच के स्नेह और दोस्ती को दर्शाती हैं.

अनिरुद्ध रविचंदर भारतीय सिनेमा के सबसे सफल समकालीन संगीतकारों में से एक हैं. अपने शानदार संगीत और सुपरहिट गानों के दम पर उन्होंने दुनियाभर में अपनी अलग पहचान बनाई है. वहीं, काव्या मारन बिजनेस और स्पोर्ट्स की दुनिया का एक जाना-माना नाम हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत और पहचान से एक खास मुकाम हासिल किया है.

ग्रीस जैसी खूबसूरत और रोमांटिक जगह पर शादी का जश्न इस खास अवसर को और भी भव्य और यादगार बना देता है. उर्वशी रौतेला और रजनीकांत जैसी मशहूर हस्तियों की ओर से मिली शुभकामनाएं इस खुशी में चार चांद लगाती हैं.

उर्वशी रौतेला हमेशा से अलग-अलग क्षेत्रों की जानी-मानी हस्तियों के साथ अपने अच्छे संबंधों को लेकर चर्चा में रहती हैं. अनिरुद्ध और काव्या के लिए उनकी यह खास शुभकामना उनके दोस्ताना और स्नेहपूर्ण व्यक्तित्व की एक और झलक पेश करती है. दोनों के जीवन की इस नई शुरुआत पर उनके दोस्तों और चाहने वालों की ओर से मिल रहा प्यार और आशीर्वाद इस अवसर को और भी खास बना रहा है.

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