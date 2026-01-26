विज्ञापन

Bridal Entry: 'मेरा सोना सजन घर' आया पर डांस कर रही थीं 2 लड़कियां, तभी दुल्हन ने किया कुछ ऐसा, वायरल वीडियो देख चौंके लोग

ब्राइडल एंट्री पर इन दो लड़कियों के डांस ने सभी को हंसाया, लेकिन जब दुल्हन की इस हरकत ने सभी को चौंका दिया.

दुल्हन का डांस देख चौंके लोग, देखें वायरल वीडियो
नई दिल्ली:

वेडिंग सीजन से आने वाले वीडियो में कुछ दिल जीत लेते हैं तो कुछ खूब हंसाते हैं. कुछ इतने फनी होते हैं कि समझ नहीं आता हंसना है या रोना है. बस एक तरह से वो वाली फीलिंग्स आ जाती है कि 'नाच वो रहा है और शर्म मुझे आ रही है'. कई डांस वीडियो पर इस तरह के कमेंट्स जरूर आते हैं. अब शादी से दुल्हन की एंट्री के इस वीडियो पर भी लोगों का ऐसा ही रिएक्शन आ रहा है. सोशल मीडिया पर वायरल ब्राइडल एंट्री के इस वीडियो ने लोगों को हंसाने का भी काम किया है और कई लोगों को यह पसंद भी आ रहा है. ब्राइडल एंट्री पर दुल्हन के आगे-आगे नाच रहीं लड़कियों ने कमाल किया कि दुल्हन भी खुद को डांस करने से नहीं रोक पाई. चलिए देखते हैं यह वीडियो.

ब्राइडल एंट्री का मजेदार वीडियो  (Bridal Entry Dance Video)
ब्राइडल एंट्री के इस वीडियो में लाल जोड़े में दुल्हन की एंट्री हो रही है और उसके आगे-आगे दो बहनें डांस करती-करती चल रही हैं. दुल्हन की एंट्री पर गाना बज रहा है 'मुझे साजन के घर जाना है' और इस गाने पर दुल्हन की बहनें लहंगा पहने खूबसूरत डांस कर रही हैं. माहौल बनता ही है कि इतने में खुद दुल्हन भी डांस करना शुरू कर देती है और इस वीडियो में चार चांद लगाने का काम करती है. दुल्हन और दुल्हन की बहनें सॉन्ग साजन के घर जाना है पर मगन होकर डांस करने में लगी हुई हैं. अब जब सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ तो यूजर्स भी इस परफॉर्मेंस पर कमेंट्स करना नहीं भूले हैं.
 


लोगों ने बनाया खूब मजाक  (Bridal Entry Dance Viral Video)

दुल्हन की एंट्री वाले इस वीडियो पर एक यूजर ने लिखा है, 'लगता है यह दोनों बहनें दुल्हन को साजन के घर जाने नहीं देंगी'. दूसरे यूजर ने लिखा है, 'मुझे लगा दुल्हन को अचानक कुछ हो गया'. तीसरे ने लिखा है, 'मैं कमेंट्स पढ़कर अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रही हूं'. ऐसे वीडियो पर आने वाला पॉपुलर कमेंट इस वीडियो पर भी आया है, जिसमें लिखा है, 'कैसे कर लेते हो यह सब, कर तुम रहे हो और शर्म मुझे आ रही है'. कई लोगों ने दुल्हन की एंट्री पर इन लड़कियों के डांस और दुल्हन का मजाक भी बनाया है. कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो दुल्हन के अचानक नाचने से चौंक गए कि आखिर उसे एकदम से क्या हुआ. इस वीडियो पर 10 हजार से ज्यादा लाइक आ चुके हैं और लोग इसे शेयर भी कर रहे हैं.

