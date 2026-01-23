विज्ञापन

कौन थे पृथ्वीराज कपूर के इकलौते दामाद? खदानों से था नाता, आज भी बेटा कर रहा है स्ट्रगल

पृथ्वीराज कपूर के बेटों के बारे में तो हर कोई जानता है मगर बहुत ही कम लोगों को उनकी बेटी के बारे में पता है. पृथ्वीराज कपूर का नाती आज भी इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहा है.

पृथ्वीराज कपूर के दामाद हैं बिजनेसमन
नई दिल्ली:

कपूर खानदान के बारे में कौन नहीं जानता है.कई पीढ़ियों से ये परिवार इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाए बैठा है. इस परिवार की बेटी और बहुओं ने कभी इंडस्ट्री में कदम नहीं रखा था मगर बाद में करिश्मा कपूर और करीना ने अपनी अलग पहचान बनाई. पृथ्वीराज कपूर के बेटों के बारे में तो हर कोई जानता है क्योंकि उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई मगर बहुत ही कम लोगों को पता है कि उनकी एक बेटी भी थी. पृथ्वीराज कपूर और रामसरनी मेहरा कपूर की एक बेटी उर्मिला थी. जो खूबसूरती में किसी एक्ट्रेस से कम नहीं थी. उर्मिला का जन्म राज कपूर के बाद हुआ था. वो राज कपूर से छोटी और शम्मी, शशि से बड़ी थीं. उर्मिला के बारे में आप बहुत कम जानते होंगे मगर उनके बेटे ने इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने की बहुत कोशिश की. आपको आज पृथ्वीराज कपूर के दामाद के बारे में भी बताते हैं.

कौन थे पृथ्वीराज कपूर के दामाद

पृथ्वीराज कपूर की बेटी उर्मिला की शादी दिल्ली के एक बिजनेसमन चरणजीत सियाल से हुई थी. उर्मिला और चरणजीत हमेशा फिल्म इंडस्ट्री से दूर रहे. चरणजीत का निधन बहुत जल्दी हो गया था. वो 1993 में इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे. उनके कुछ सालों बाद साल 2001 में उर्मिला का भी निधन हो गया था. उर्मिला और चरणजीत का बेटा बॉलीवुड का हिस्सा बना था. मगर उन्हें अपने मामा राज कपूर जैसी पहचान नहीं मिली.

जतिन सियाल हैं पृथ्वीराज कपूर के नाती

जतिन को आपने कई फिल्मों और टीवी शोज में देखा होगा. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत फिल्म अजूबा से की थी जिसमें उन्होंने बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया था. उन्होंने आ अब लौट चलें में भी काम किया. जतिन ने फिल्मों से ज्यादा टीवी पर अपनी पहचान बनाई. उन्होंने सांस, दर्द, संजीवनी, रिश्ते, टश्न ए इश्क, दरार और परंपरा जैसे शोज में काम किया. इन शोज ने उन्हें अलग पहचान दिलाई. जतिन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें भी आउटसाइडर्स की तरह एक्टर बनने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था.

जतिन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. वो कई बार कपूर खानदान के बारे में बात कर चुके हैं. खास बात ये है कि उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपना नाम जतिन पृथ्वीराज कपूर रखा हुआ है. हाल ही में उन्होंने अपने पेरेंट्स की लव स्टोरी का जिक्र करते हुए कहा, मेरी मां पृथ्वीराज कपूर की इकलौती बेटी थीं. शादी के समय केयरफुली हर रिश्ते को देख रहे थे. मेरी मां की भाभी उनकी बहन जैसी भाभी कृष्णा राज कपूर, मेरी मामी. उनकी बड़ी बहन राज आंटी जी ने मेरी पिता के बड़े भाई से बिहाई हुई थी. तो उन्होंने अपने देवर यानी मेरे पिता का रिश्ता उनकी बहन की ननद यानी मेरी मां के लिए भेजा. कृष्णा कपूर जी ने ये बात पृथ्वीराज कपूर और चाईजी के सामने रखी. उन्हें यह रिश्ता बहुत पसंद आया. मेरे पापा से जब मिले पृथ्वीराज जी तो उन्हें मेरे पिता जी भी बहुत पसंद आए. मेरी नानी को भी मेरे पिताजी बहुत पसंद थे. मम्मी को बहुत पसंद आए नेचुरली और यह शादी हो गई. 

आगे वह कहते हैं, मेरी मां शहर और फिल्मों के चकाचौंध से और चमक धमक के शोर शराबे से निकल के जंगल के शांत वातावरण में चली गईं. मेरे पिता माइनिंग मैन थे. उनकी खद्दाने थीं. रहन सहन नागपुर शहर में थे. मेरे पिता की बहुत बड़ी ज्वॉइंट फैमिली थी. रहन सहन शहर में था. लेकिन विपरीत माहौल था. 

