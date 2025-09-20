विज्ञापन

अहान पांडे की रूमर्ड गर्लफ्रेंड की 10 तस्वीरें, 5वीं देख कर कहेंगे- सैयारा की वानी से भी खूबसूरत...

सैयारा स्टार अहान पांडे की गर्लफ्रेंड दिखती है बेहद खूबसूरत
नई दिल्ली:

अहान पांडे (Ahaan Pandey) अपनी ब्लॉकबस्टर डेब्यू फिल्म "सैयारा" से रातों रात स्टार बन गए. डायरेक्टर मोहित सूरी  (Mohit Suri) की   इस रोमांटिक फिल्म में अहान पांडे और अनीत पड्डा (Aneet Padda) की जोड़ी को खूब पसंद किया गया है, लेकिन आज हम आपको अहान की रियल लाइफ गर्लफ्रेंड के बारे  में बताने जा रहे हैं, जो उनकी सबसे बड़ी चीयरलीडर हैं. आइए जानते हैं, उनके बारे में...

- अहान पांडे की गर्लफ्रेंड का नाम श्रुति चौहान है. जिनका जन्म 28 अगस्त 1996 को जयपुर, राजस्थान में हुआ था.

-  श्रुति चौहान ने अपनी स्कूली पढ़ाई जयपुर में ही पूरी की और जयपुर के ज्योति विद्यापीठ कॉलेज से आर्ट्स में ग्रेजुएशन की डिग्री ली.

-  श्रुति चौहान एक मॉडल हैं और यह उनका बचपन का सपना था. बता दें, बचपन के दिनों में वह घर में शीशे के सामने मॉडलिंग किया करती थी.

- श्रुति ने 17 साल की उम्र में मॉडलिंग करियर की शुरुआत की थी. बता दें, 'Lakme Fashion 2020'  में वह रैंप पर नजर आईं थी, जिसमें उनके लुक की काफी तारीफ हुई थी. 

- श्रुति चौहान ने अहान पांडे की  डेब्यू फिल्म "सैयारा"  की सफलता के बाद इंस्टाग्राम के पोस्ट में अहान के लिए लिखा था- 'मैं तुमसे प्यार करती हूं, मुझे तुम पर गर्व है', जिसके बाद से हर किसी को उनके रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया.

- श्रुति चौहान ने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान, कॉलेज में थिएटर ज्वाइन किया और 3 साल तक विभिन्न नाटकों में भाग लिया. एक मॉडल होने के अलावा, श्रुति एक अभिनेत्री भी हैं.

- साल 2019 में, श्रुति ने फिल्म गली बॉय में 'माया' की भूमिका निभाई और रणवीर सिंह और आलिया भट्ट के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर किया था.

- साल 2022 में, श्रुति ने हॉटस्टार स्पेशल 'करम युद्ध' में राशि मोटवानी की भूमिका निभाई थी. जिसमें  उन्होंने 2024 में सिंगर जुबिन नौटियाल के साथ म्यूजिक वीडियो 'हद से' में भी काम किया था.

-  एक्टिंग और मॉडलिंग के साथ- साथ श्रुति एक लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर हैं और उन्हें ट्रैवल करना बहुत पसंद है.

- भले ही माना जाता रहा है श्रुति  और अहान सीरियस रिलेशनशिप में है, लेकिन इंडस्ट्री के सूत्रों ने इन खबरों को खारिज कर दिया. सूत्रों के अनुसार, दोनों सिर्फ दोस्त हैं.



 

