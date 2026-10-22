सोनाक्षी सिन्हा-जहीर इकबाल की जोड़ी को मिली नई जिम्मेदारी, अब इस ब्यूटी ब्रांड के बने ब्रांड एंबेसडर

बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा और उनके पति जहीर इकबाल की जोड़ी अक्सर चर्चा में रहती है. दोनों की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब पसंद किए जाते हैं. अब इस कपल ने अपने करियर में एक नया कदम उठाया है. सोनाक्षी और जहीर को ब्यूटी और वेलनेस ब्रांड DrVeda के स्किनकेयर और हेयरकेयर पोर्टफोलियो का ब्रांड एंबेसडर बनाया गया है. इस नई जिम्मेदारी के साथ दोनों अब फिल्मों के अलावा ब्रांड प्रमोशन की दुनिया में भी साथ नजर आएंगे. इस साझेदारी के तहत दोनों कलाकार ब्रांड के प्रमोशनल कैंपेन का हिस्सा बनेंगे.

सोनाक्षी-जहीर की जोड़ी पर रहेंगी नजरें

सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी के बाद से ही दोनों की जोड़ी सुर्खियों में रही है. दोनों एक-दूसरे के साथ अपनी तस्वीरें और वीडियो शेयर करते रहते हैं. अब DrVeda के साथ उनकी यह नई साझेदारी भी चर्चा का विषय बन गई है. इस कैंपेन को क्रिएटिव कंटेंट एजेंसी और प्रोडक्शन हाउस स्टोरी बेकर्स तैयार कर रहा है. इसके तहत सोनाक्षी और जहीर अलग-अलग मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पर ब्रांड का प्रचार करते नजर आएंगे.

फिल्मों के अलावा ब्रांड प्रमोशन में भी सक्रिय हैं सितारे

बॉलीवुड सितारों के लिए ब्रांड एंडोर्समेंट कमाई और दर्शकों से जुड़ने का एक अहम जरिया बन चुका है. कई कलाकार फिल्मों के साथ-साथ फैशन, ब्यूटी और लाइफस्टाइल से जुड़े ब्रांड्स का चेहरा भी बनते हैं. सोनाक्षी और जहीर का डॉक्टर वेदा से जुड़ना भी इसी कड़ी का हिस्सा है. इस साझेदारी के जरिए दोनों कलाकार ब्रांड के स्किनकेयर और हेयरकेयर प्रोडक्ट्स को प्रमोट करेंगे.

क्या है DrVeda की योजना?

DrVeda स्किनकेयर और हेयरकेयर से जुड़े उत्पादों पर काम करता है. ब्रांड का फोकस त्वचा और बालों की रोजमर्रा की समस्याओं को ध्यान में रखकर उत्पाद तैयार करने पर है. वहीं, सोनाक्षी और जहीर के साथ जुड़कर कंपनी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहती है. अब देखना होगा कि इस नए कैंपेन में दोनों की जोड़ी दर्शकों को किस अंदाज में नजर आती है.

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