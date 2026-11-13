‘पापा 99 नंबर पर भी पूछेंगे एक नंबर कहां गया’, कमल हासन को लेकर श्रुति हासन का खुलासा, बोलीं- उनसे कभी वैलिडेशन नहीं मांगा

नेहा धूपिया और अंगद बेदी के शो ‘डबल डेट' पर अभिनेत्री और गायिका श्रुति हासन ने अपने पिता और दिग्गज अभिनेता कमल हासन के साथ अपने रिश्ते को लेकर खुलकर बातचीत की. इस दौरान उन्होंने बताया कि उन्होंने कभी अपने पिता से तारीफ या स्वीकृति पाने की उम्मीद नहीं रखी. बातचीत में श्रुति ने अपने पिता के तारीफ करने के अंदाज, उनकी अपेक्षाओं और परिवार का घर छोड़कर अपनी अलग पहचान बनाने के बाद से अपने दम पर जिंदगी जीने के फैसले पर बात की.

अपने पिता से मिलने वाली सराहना और स्वीकृति के बारे में बात करते हुए श्रुति ने कहा, “मैं किसी से भी वैलिडेशन नहीं लेती, अपने पिता से भी नहीं, क्योंकि वो तो देते ही नहीं हैं. मेरे पिता एक आम भारतीय पिता की तरह हैं. अगर मुझे 99 नंबर मिलें, तो वे पूछेंगे कि एक नंबर क्यों छूट गया! वे कोई साधारण ओवरअचीवर नहीं हैं. मुझे लगता है कि वे वाकई मुझसे प्रभावित नहीं होते.”

श्रुति की इस बात पर प्रतिक्रिया देते हुए नेहा धूपिया ने उनसे पूछा कि क्या उनके पिता जिंदगी में इतना कुछ देख चुके हैं, इसलिए वे उनसे प्रभावित नहीं होते या फिर यह बात खासतौर पर श्रुति के मामले में है? इस पर श्रुति ने मजाकिया अंदाज में नेहा को ‘ईविल थेरेपिस्ट' कह दिया, जिससे इस बेबाक बातचीत में एक हल्का-फुल्का पल जुड़ गया.

श्रुति ने अपनी आत्मनिर्भरता के सफर पर भी बात की और बताया कि जिस दिन उन्होंने अपना घर छोड़कर खुद की पहचान बनाने का फैसला किया, उसके बाद से उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए कभी पिता से आर्थिक मदद नहीं ली. हालांकि, वह अपनी शिक्षा के लिए किए गए उनके एक अहम निवेश के लिए आज भी उनकी आभारी हैं.

उन्होंने बताया, “मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि मेरे पिता ने आखिरी बार मेरी म्यूजिक एजुकेशन के लिए पैसे दिए थे, जब मैं अमेरिका में संगीत की पढ़ाई कर रही थी, क्योंकि 19 साल की उम्र में मैं उसका खर्च नहीं उठा सकती थी. उन्होंने मुझसे यह भी कहा था, ‘पढ़ाई के लिए हां, अगर तुम 50 साल की उम्र तक भी पढ़ना चाहो, तो मैं उसका खर्च उठाऊंगा. लेकिन बाकी सब तुम्हारी जिम्मेदारी है, क्योंकि यह तुम्हारी जिंदगी है. अगर तुम मेरे घर से बाहर रहना चाहती हो, तो अपने बिल खुद भरो और अपनी जिंदगी खुद जियो.' और सचमुच, जिस दिन मैंने घर छोड़ा, उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा.”

दिग्गज अभिनेता कमल हासन की बेटी श्रुति हासन ने एक अभिनेत्री और गायिका के तौर पर अपनी अलग पहचान बनाई है. वह फिल्मों और संगीत, दोनों क्षेत्रों में अपने काम को बखूबी संतुलित कर रही हैं. ‘डबल डेट' पर हुई यह बातचीत उनके पिता के साथ उनके व्यक्तिगत रिश्ते, बचपन से मिले आत्मनिर्भरता के संस्कार और अपनी शर्तों पर जिंदगी बनाने के उनके सफर की एक झलक पेश करती है.

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