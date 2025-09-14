वो मेरी बगल वाली नाव पर थी... 22 का लड़का और 18 की लड़की को जब पहली नजर में हुआ प्यार

विज्ञापन

शेखर कपूर ने सुनाया दिल छू लेने वाला किस्सा
नई दिल्ली:

फिल्मी लव स्टोरी इन दिनों बड़े पर्दे पर दिल जीत रही हैं. सैयारा जैसी फिल्मों को दर्शकों का प्यार मिल रहा है. लेकिन पहली नजर का प्यार ऐसा होता है, जिसे भुलाया नहीं जा सकता है. वहीं ऐसी ही कुछ दिल छू लेने वाली कहानी निर्माता निर्देशक शेखर कपूर ने अपने लेटेस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए सुनाई. इस पोस्ट के साथ उन्होंने एक फोटो भी शेयर की, जो फैंस का दिल जीत रही है. शेखर कपूर ने लिखा, वो मेरी बगल वाली नाव पर थी.. हमने एक-दूसरे से कभी कुछ नहीं पूछा.. यहां तक कि नाम भी नहीं.. उस उम्र में प्यार में पड़ने पर यही होता है. कुछ भी मायने नहीं रखता, बस आप दोनों साथ हैं. यहीं और अभी. मैं 22 साल का था और वो.. शायद.. 18 साल की थी.. मैंने कभी पूछा नहीं.. हमारी नावें इबीसा के पुराने बंदरगाह पर एक साथ खड़ी थीं. अगले दिन वो दक्षिण अमेरिका के लिए रवाना हो रही थी. वो और उसका परिवार. एक साल से वो दक्षिण अमेरिका के तट पर जाने की योजना बना रहे थे. जैसे-जैसे भोर हो रही थी, उनकी नाव जाने के लिए तैयार हो रही थी.. उसने कहा, 'हमारे साथ आओ..' मैं सचमुच जाना चाहता था. मैंने अपने दोस्तों से पूछा जिनकी नाव पर मैं था.. क्या मैं आ सकता हूं? 

आगे उन्होंने लिखा, मैं नहीं गया.. हम एक-दूसरे को जितनी देर तक थामे रह सकते थे, पकड़े रहे... उसकी नाव किनारे से हटते ही हम एक-दूसरे को देखते रहे... यह अब तक का सबसे दिल चौंका देने वाला सूर्योदय था... मैं हमेशा सोचता था. क्या होता अगर मैं अपनी नाव से उसकी नाव तक बस एक कदम बढ़ा लेता. मैं चाहता था... सचमुच चाहता था, उसने मुझसे विनती की... मैंने नहीं किया... आज मैं कहां होता? .. दक्षिण अमेरिका के तट पर नौकायन करते हुए... शायद कोई फिल्म निर्माता नहीं... लेकिन शायद उससे भी ज़्यादा रोमांचक... और वह? अब वह कहां होती?

शेखर कपूर ने आगे लिखा, इतने सालों तक... ज़िंदगी ने कितने ही मोड़ लिए... खुशियां, दिल टूटने, दर्द, दिए गए प्यार और स्वीकार से भरे मोड़... खुशियों और दुखों से भरे... लिए गए या न लिए गए फैसलों से भरे, उन पलों से जो ठहर गए... सोचते हुए कि क्या मैं अपनी किस्मत का मालिक हूं या कोई बड़ी ताकत काम कर रही है... आज न्यूयॉर्क जाने वाली अपनी उड़ान में... विमान के बार में... एयर होस्टेस से बातें कर रहा हूं. जो 'एस्ट्रोलॉजी' पढ़ रही है! स्विस नागरिक के लिए यह असामान्य है... लेकिन शायद उन्हीं बातचीतों ने मेरे मन में ये विचार जगाए होंगे. मेरे सामने कुछ शोरगुल वाले छोटे बच्चे हैं... शोरगुल करते हुए, लेकिन अपने स्पेनिश लहजे में आकर्षक... उनकी मां या कोई और ज़िम्मेदार... आकर माफ़ी मांगता है... और शायद शिष्टाचारवश, यह पूछने पर मजबूर हो जाता है कि मैं कहां से हूं... मैंने कहा भारत. 'ओह... मैं एक बार एक बहुत ही आकर्षक इंडियन लड़की से मिली थी... कई साल पहले... हमारी नाव के बगल वाली एक नाव पर.

गौरतलब है कि शेखर कपूर एक फिल्म निर्देशक, निर्माता और एक्टर हैं, जिन्होंने अपने डायरेक्शन के लिए कई अवॉर्ड अपने नाम किए हैं. पर्सनल लाइफ की बात करें तो उनकी पहली शादी मेधा गुजराल के साथ थी, जिनसे 1994 में उनका तलाक हो गया. इसके बाद एक्ट्रेस सुचित्रा कृष्णमूर्ति से 1999 में उन्होंने शादी की, जिनसे 2007 में वह अलग हो गए. कपल की एक बेटी कावेरी कपूर है.

