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रामायणम् के गाने मंगल रंग पर छिड़ा विवाद, राम सीता की शादी वाले गाने को लोग बता रहे 'कव्वाली' और तमिल गाने की कॉपी

4000 करोड़ के बजट के साथ बनी रामायणम् का सुर्खियों से काफी गहरा नाता लग रहा है. लेकिन मेकर्स के लिए चिंता की बात ये है कि सुर्खियां पॉजिटिव नहीं थोड़ी नेगेटिव है. दरअसल सोशल मीडिया पर फिल्म के नए मलंग रंग पर विवाद शुरू हो गया है.

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रामायणम् के गाने मंगल रंग पर छिड़ा विवाद, राम सीता की शादी वाले गाने को लोग बता रहे 'कव्वाली' और तमिल गाने की कॉपी
रामायणम् के नए गाने पर विवाद, लोग बता रहे कव्वाली
Social Media
नई दिल्ली:

नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बन रही रामायणम् शुरुआत से ही चर्चा में रही. पहले फिल्म की कास्टिंग को लेकर काफी बातें बनीं. किसी को राम औ सीता के रोल में रणबीर कपूर और साई पल्लवी पसंद नहीं आई तो वहीं कुछ लोग उन्हें सपोर्ट करते नजर आए. अब फिल्म के गाने चर्चा में हैं. खास बात ये है कि चर्चा पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव तौर पर हो रही है. सबसे पहली बात ये कि अभी तक कोई गाना कुछ खास कमाल नहीं कर पाया है. अब मेकर्स ने मलंग रंग नाम से एक तराना छोड़ा लेकिन इस पर तो अलग ही विवाद छिड़ गया. इस गाने को कव्वाली जैसा बताया जा रहा है. इतना ही नहीं कई क्लिप्स वायरल हो रहे हैं जिनमें दिखाया जा रहा है कि म्यूजिक और गाने की लय भी कॉपी की हुई है.

रामायणम् का गाना इंटरनेट पर आते ही उन सिनेमा लवर्स के निशाने पर आ गया जो कंटेंट पर बारीक नजर रखते हैं. इसका सबूत वे खुद अपने ट्वीट्स के जरिए दे रहे हैं. एक ट्विटर यूजर ने लिखा, इन्होंने 'कुन फाया कुन' वाला फार्मुला उठाया और मंगल रंग पर फिट कर दिया और इसे रामायण म्यूजिक का नाम दिया. थैंक्यू ए आर रहमान. एक ने लिखा, नमित मल्होत्रा, रामयाणम् टीम और ए आर रहमान की तरफ से एक और डिजास्टर ट्रैक मंगल रंग. श्रेया घोषाल जैसी कमाल की सिंगर और इतना बेजान गाना. सीता मां के तौर पर साई पल्लवी में वो प्रेजेंस और विजुअल ग्रेस जरा भी नहीं है. बाहुबली में अनुष्का शेट्टी का देवसेना वाला अंदाज देखिए. एक एक्सप्रेशन का इम्पैक्ट पूरी कास्ट पर भारी पड़ेगा.

एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, थैंक्यू रहमान...रामायण के लिए एक तमिल गाने तो रीसाइकिल की हुई कव्वाली के तौर पर देने के लिए. एक का कमेंट था, रामायण में कव्वाली. रहमान निराश करने का कोई मौका नहीं छोड़ते. एक ने ट्वीट किया, मलंग रंग एक कव्वाली की तरह का गाना है. कोरस में जो रंग शब्द का इस्तेमाल हुआ है वह 'आज रंग है' से इंस्पायर्ड है. गिटार पर बुलबुल तरंग बजती है. वहीं गाना तमिल गाने एन्ना सोल्ला पोगिराई से उठाया गया है. एक ने लिखा, रामायण का एक भी गाना ऐसा नहीं जो याद रहे. जब लोग पहले से ही एक कहानी से इतने इमोशन के साथ जुड़े हुए हैं तो आप म्यूजिक के साथ ऐसी कोताही कैसे बरत सकते हैं. आपको सिर्फ अच्छे लिरिक्स की जरूरत थी. लेकिन ये बहुत निराशाजनक रहा. एक ने कहा, रामायण के गाने की सूफी कोडिंग सक्सेसफुल.

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