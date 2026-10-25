रामायणम् के गाने मंगल रंग पर छिड़ा विवाद, राम सीता की शादी वाले गाने को लोग बता रहे 'कव्वाली' और तमिल गाने की कॉपी

नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बन रही रामायणम् शुरुआत से ही चर्चा में रही. पहले फिल्म की कास्टिंग को लेकर काफी बातें बनीं. किसी को राम औ सीता के रोल में रणबीर कपूर और साई पल्लवी पसंद नहीं आई तो वहीं कुछ लोग उन्हें सपोर्ट करते नजर आए. अब फिल्म के गाने चर्चा में हैं. खास बात ये है कि चर्चा पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव तौर पर हो रही है. सबसे पहली बात ये कि अभी तक कोई गाना कुछ खास कमाल नहीं कर पाया है. अब मेकर्स ने मलंग रंग नाम से एक तराना छोड़ा लेकिन इस पर तो अलग ही विवाद छिड़ गया. इस गाने को कव्वाली जैसा बताया जा रहा है. इतना ही नहीं कई क्लिप्स वायरल हो रहे हैं जिनमें दिखाया जा रहा है कि म्यूजिक और गाने की लय भी कॉपी की हुई है.
रामायणम् का गाना इंटरनेट पर आते ही उन सिनेमा लवर्स के निशाने पर आ गया जो कंटेंट पर बारीक नजर रखते हैं. इसका सबूत वे खुद अपने ट्वीट्स के जरिए दे रहे हैं. एक ट्विटर यूजर ने लिखा, इन्होंने 'कुन फाया कुन' वाला फार्मुला उठाया और मंगल रंग पर फिट कर दिया और इसे रामायण म्यूजिक का नाम दिया. थैंक्यू ए आर रहमान. एक ने लिखा, नमित मल्होत्रा, रामयाणम् टीम और ए आर रहमान की तरफ से एक और डिजास्टर ट्रैक मंगल रंग. श्रेया घोषाल जैसी कमाल की सिंगर और इतना बेजान गाना. सीता मां के तौर पर साई पल्लवी में वो प्रेजेंस और विजुअल ग्रेस जरा भी नहीं है. बाहुबली में अनुष्का शेट्टी का देवसेना वाला अंदाज देखिए. एक एक्सप्रेशन का इम्पैक्ट पूरी कास्ट पर भारी पड़ेगा.
-
-
पीएम मोदी के ग्लोबल विजन से लेकर RBI गवर्नर के बड़े बयान तक, अखबारों के फ्रंट पेज पर छाया NDTV समिट
-
'भारतीय दयालु, ईमानदार और बुद्धिमान होते हैं', खामेनेई ने अपने प्रतिनिधि को भारत भेजते समय क्या कहा था?
-
NDTV WORLD SUMMIT 2026 : कृति सेनन को बिकिनी सीन करने में क्यों लगे 12 साल?
-
ब्रिटेन के हरियाणवी मेयर तुषार कुमार ने बताया कैसे गरीबों की मदद ने जिताया चुनाव
-
टैक्स सिर्फ कमाई पर लगे, पूरी रकम पर नहीं..."F&O ट्रेडर्स के नुकसान पर बोले Zerodha को-फाउंडर निखिल कामत
-
जिस शशि थरूर को सुनती है पूरी दुनिया, संसद में वह किसे सुनना पसंद करते हैं? खुद खोला राज
-
AI से बुलेट ट्रेन तक... अश्विनी वैष्णव ने बताया भारत का फ्यूचर प्लान
-
NDTV World Summit 2026: वेजिटेरियन खिलाड़ियों को कौन सी दिक्कतें होती हैं? Savita, Neeru ने बताया
-
NDTV World Summit 2026 के मंच पर भारत की 'गोल्डन गर्ल्स' ने बताया जीत का मंत्रा! | Asian Games 2026
-
NDTV World Summit 2026: Lovlina Borgohain ने बताया जीवन का सबसे बड़ा चैलेंज! क्यों लगने लगे ठहाके?
एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, थैंक्यू रहमान...रामायण के लिए एक तमिल गाने तो रीसाइकिल की हुई कव्वाली के तौर पर देने के लिए. एक का कमेंट था, रामायण में कव्वाली. रहमान निराश करने का कोई मौका नहीं छोड़ते. एक ने ट्वीट किया, मलंग रंग एक कव्वाली की तरह का गाना है. कोरस में जो रंग शब्द का इस्तेमाल हुआ है वह 'आज रंग है' से इंस्पायर्ड है. गिटार पर बुलबुल तरंग बजती है. वहीं गाना तमिल गाने एन्ना सोल्ला पोगिराई से उठाया गया है. एक ने लिखा, रामायण का एक भी गाना ऐसा नहीं जो याद रहे. जब लोग पहले से ही एक कहानी से इतने इमोशन के साथ जुड़े हुए हैं तो आप म्यूजिक के साथ ऐसी कोताही कैसे बरत सकते हैं. आपको सिर्फ अच्छे लिरिक्स की जरूरत थी. लेकिन ये बहुत निराशाजनक रहा. एक ने कहा, रामायण के गाने की सूफी कोडिंग सक्सेसफुल.
A mix of ‘kun Faya' & ‘Santhana Thendralai'🎶 https://t.co/wCf4xcKG9A— Christopher Kanagaraj (@Chrissuccess) October 25, 2026
Sufi coding of Ramayana song successful! Thank you, AR Rahman!🤲— Keh Ke Peheno (@coolfunnytshirt) October 25, 2026
They really took the "Kun Faya Kun" formula, slapped “Mangal Rang” on it, and called it Ramayan music. 💀 Thank you AR Rehman 🤲— dk. (@hey_dk16) October 25, 2026
Not a single song from #Ramayana will be remembered after 1 or 2 months. How can you miss the chance when people are already attached to story and emotion.....you just needed good lyrics and tunes but no....Total disappointment !!!! https://t.co/kyPOKI8MTW— lakshman (@rebel_notout) October 25, 2026
Another absolute disaster track “Mangal Rang” from Namit Malhotra and the #Ramayana team and A.R. Rahman The divine voice of Shreya Ghoshal and still deliver something this lifeless? And casting Sai Pallavi as Sita Maa? She doesn't have the presence or visual grace needed for this role. Look at a single frame of Anushka Shetty as Devasena in Baahubali,one royal expression has more impact than this entire miscast setup! With a massive budget, how did they settle on #RanbirKapoor and Sai Pallavi? What an utter disappointment! #Yash https://t.co/eFfsNCxsUh— Rishi Nayak (@SilentThe41134) October 25, 2026
Thanks @arrahman for giving us recycled Qawali tamil song for Ramayan Movie. Imagine claiming to spend ₹9,000 Cr and hiring Big Beef Guy as Ram, Hindu-Army Hater as Sita and Allah Rakha Rahman for Music for an Hindu Epic! https://t.co/IxYGWGuPKw— Arun Pudur (@arunpudur) October 25, 2026
Mangal Rang is an obviously qawwali-coded song in Ramayana - the chorus, the "rang" metaphor (most famously used in Aaj Rang Hai), and the guitar which evokes bulbul tarang. Aside: self-inspired from Enna Solla Pogirai. https://t.co/QOKIqXwjXb— Param Arunachalam (@taparam) October 25, 2026
Qawwali in Ramayana. AR Rahman never fails to disappoint. https://t.co/OgOM28P3H3— Alpakanya (@Alpakanya) October 25, 2026
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं