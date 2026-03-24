नए हरियाणवी गाने 'फैमिली' से छाईं निवेदिता चंदेल, रिलीज होते ही काटा बवाल, आपने सुना क्या?

निवेदिता चंदेल इन दिनों अपने नए हरियाणवी गाने ‘फैमिली' को लेकर जबरदस्त चर्चा में हैं. मनोरंजन जगत में तेजी से उभरती इस अभिनेत्री ने कम समय में अपनी अलग पहचान बना ली है. अपने आकर्षक व्यक्तित्व, दमदार स्क्रीन प्रेज़ेंस और लगातार नए प्रोजेक्ट्स के जरिए वह दर्शकों के बीच लोकप्रिय होती जा रही हैं. अब उनका यह नया गाना उनके करियर में एक बड़ा और अहम कदम माना जा रहा है, जिस पर इंडस्ट्री के साथ-साथ दर्शकों की भी नजर बनी हुई है.

‘फैमिली' गाना रिलीज से पहले ही चर्चा का विषय बन गया था और अब इसके सामने आने के बाद इसे दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. यह गाना एसवी हरियाणवी के बैनर तले प्रस्तुत किया गया है और इसके बोल केजी द्वारा लिखे गए हैं. गाने को अपनी आवाज़ से सजाया है अमर खड़किया ने, जिनकी सिंगिंग पहले भी कई हिट गानों में पसंद की जा चुकी है. वहीं, इस गाने का संगीत मोहित प्रीत ने तैयार किया है, जो इसे एक अलग ही अंदाज देता है.

इस पूरे प्रोजेक्ट की खास बात इसकी मजबूत और अनुभवी टीम है. गाने का निर्देशन सरब मान ने किया है, जिन्होंने इसे बेहद खूबसूरती से फिल्माया है. निर्माता जेएस पन्नू हैं, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को बड़े स्तर पर तैयार किया है. सिनेमैटोग्राफी अली खान द्वारा की गई है, जो गाने के विजुअल्स को और भी आकर्षक बनाती है. एडिटिंग प्रिंस सेठी ने संभाली है, जबकि पोस्टर डिजाइन अभिषेक सिंह ने तैयार किया है. इस पूरे प्रोजेक्ट को मोहाली मोशन पिक्चर्स का सहयोग मिला है, जिससे इसकी गुणवत्ता और प्रस्तुति दोनों ही मजबूत नजर आती हैं.

गाने में निवेदिता चंदेल फीमेल लीड के रूप में नजर आ रही हैं और उनका किरदार काफी प्रभावशाली बताया जा रहा है. ‘फैमिली' की कहानी पारिवारिक रिश्तों, भावनाओं और सामाजिक जुड़ाव पर आधारित है, जो आम दर्शकों के दिल को छूने की क्षमता रखती है. गाने का कॉन्सेप्ट सरल होने के बावजूद काफी गहरा है, जो इसे बाकी गानों से अलग बनाता है. निवेदिता ने अपने अभिनय के जरिए इस किरदार को जीवंत बनाने की पूरी कोशिश की है, जो स्क्रीन पर साफ नजर आती है.

निवेदिता चंदेल न केवल हरियाणवी इंडस्ट्री में बल्कि अन्य क्षेत्रीय सिनेमा में भी अपनी पहचान बनाने के लिए तैयार हैं. फिलहाल, उनकी पूरी फोकस ‘Family' की सफलता पर है. यह गाना आने वाले दिनों में और ज्यादा लोकप्रिय हो सकता है और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अच्छा प्रदर्शन कर सकता है. अब देखने वाली बात होगी कि यह गाना दर्शकों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है और क्या यह निवेदिता चंदेल के करियर को एक नई ऊंचाई तक पहुंचा पाता है.