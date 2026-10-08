नाना पाटेकर का 75 की उम्र में निधन, गोवा के घर में अचानक बिगड़ी तबीयत, हॉस्पिटल में निधन

नाना पाटेकर का निधन हो गया है. रिपोर्ट्स की माने तो वह गोवा के डोना पाउला स्थित अपने घर पर बेहोश पाए गए और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है. नाना पाटेकर 75 साल के थे. उनके निधन की खबर से सभी सदमे में हैं. कहा जा रहा है कि नाना पाटेकर को सुबह 5:20 बजे मृत घोषित कर दिया गया. शुरुआती जांच के अनुसार, उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ था. अस्पताल लाए जाने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें होश में लाने की लगभग 45 मिनट तक कोशिश की, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं आया और मृत घोषित कर दिया गया.

नाना पाटेकर के बारे

नाना पाटेकर बॉलीवुड के जाने माने एक्टर हैं, जिन्होंने 1978 में फिल्म गमन से डेब्यू किया था. वह हिंदी और मराठी सिनेमा के जाने माने एक्टर हैं. वहीं उनकी परिंदा, प्रहार, अंगार, क्रांतिवीर, तिरंगा , खामोशी, अब तक छप्पन जैसी फिल्मों ने फैंस के दिलों में जगह बनाई.

फिटनेस को लेकर चर्चा में थे नाना पाटेकर

पिछले दिनों नाना पाटेकर ने अपनी फिटनेस दिखाई थी. उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो सामने आया था, जिसे फोटोग्राफ़र और प्रोड्यूसर अतुल कासबेकर ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया था, जिसमें दिवंगत एक्टर लगातार 15 ट्राइसेप डिप्स करते नजर आए थे. उन्हें बिना किसी रुकावट के ट्राइसेप डिप्स करते देखा गया था और आखिर में उनके चेहरे पर मुस्कान भी थी.



नाना पाटेकर की फिल्मों की बात करें, तो वह 'हाउसफुल 5' का हिस्सा थे, जिसमें उनके साथ अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन, रितेश देशमुख और अन्य कलाकार भी थे. इसके अलावा, वह विशाल भारद्वाज की फिल्म "ओ'रोमियो" में एक पुलिसवाले के किरदार में भी नजर आए थे, जिसमें शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी मुख्य भूमिकाओं में थे. उन्होंने अनिल कपूर और राधिका मदान स्टारर फिल्म "सूबेदार" में भी एक कैमियो रोल किया था.