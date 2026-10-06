'पता नहीं क्यों हमें वहां के मुसलमान भाई बुरे लगते हैं, दुबई के नहीं'- मीका सिंह का पाकिस्तानी मुस्लिमों पर रिएक्शन

सिंगर मीका सिंह ने पाकिस्तान के साथ अपने कनेक्शन और 2019 में वहां के टूर के दौरान मिले लोगों के बारे में बात की. पाकिस्तान में गुरुद्वारों की देखभाल में मुसलमानों के मदद करने की बात पर मीका ने कहा कि लोग दुबई के मुसलमानों की तुलना में पाकिस्तानी मुसलमानों को कैसे देखते हैं. टाइम्स नाउ के साथ बातचीत के दौरान मीका ने कहा कि उन्हें समझ नहीं आता कि पाकिस्तानी मुसलमान हमें परेशान क्यों करते हैं, जबकि दुबई के मुसलमान ऐसा नहीं करते. उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान और वहां के लोग असल में बुरे नहीं हैं और अपने टूर के दौरान मिले प्यार और अपनेपन को याद किया.

उन्होंने पाकिस्तान में सिख धार्मिक स्थलों पर स्थानीय मुसलमानों से मिले सपोर्ट के बारे में भी बात की. मीका ने कहा, 'जब मैं पाकिस्तान गया तो कई मुसलमान जो हमारे भाई हैं, उन्होंने गुरुद्वारों में सेवा की और सफाई-सफाई में मदद की.' मीका ने पाकिस्तान और वहां की मुस्लिम आबादी के बारे में अपनी बात रखी. उन्होंने कहा, 'पाकिस्तान बुरा नहीं है. पाकिस्तान के लोग बिल्कुल भी बुरे नहीं हैं. पता नहीं क्यों, हमें पाकिस्तान के मुसलमान ही बुरे लगते हैं. लेकिन दुबई के मुसलमान बहुत अच्छे लगते हैं. यह बात मुझे आज तक समझ नहीं आई.' इंटरव्यू में सिंगर से पाकिस्तान के बारे में उनकी राय पूछी गई, खासकर दिलजीत दोसांझ और पाकिस्तानी कलाकारों के साथ उनके काम पर चर्चा के बाद.

मीका ने कहा कि उन्हें पाकिस्तानी गायकों के भारत में परफॉर्म करने से कोई दिक्कत नहीं है. उन्होंने उन कलाकारों का भी बचाव किया जो परफॉर्म करने के लिए पाकिस्तान जाते हैं और कहा कि ऐसा करने के लिए उनकी आलोचना नहीं की जानी चाहिए. मीका ने कहा, 'मुझे पाकिस्तानी गायकों से कोई दिक्कत नहीं है. जब वे यहां आते हैं तो हर कोई उनका स्वागत करता है. बॉलीवुड हर पाकिस्तानी गायक का स्वागत करता है.' उन्होंने कहा कि प्राइवेट परफॉर्मेंस के लिए पाकिस्तान जाने और ऐसे टूर को पब्लिकली प्रमोट करने में फर्क है.

उन्होंने कहा, 'अगर आप किसी प्राइवेट फंक्शन के लिए वहां जाते हैं, परफॉर्म करते हैं, पैसे लेते हैं और भारत वापस आ जाते हैं, तो यह अलग बात है. वहां जाते समय आप कुछ छिपा नहीं रहे होते. आप फ्लाइट से यात्रा करते हैं और पूरी दुनिया इसे देख सकती है' इसके बाद मीका ने बताया कि पाकिस्तान से उनका निजी जुड़ाव क्यों है. उन्होंने कहा कि वहां सिखों के अहम धार्मिक स्थल होने के चलते यह देश उनके लिए इमोशनल तौर से खास है. उन्होंने कहा, 'वहां ननकाना साहिब और पंजा साहिब हैं. पाकिस्तान में बहुत खास गुरुद्वारे हैं.' जानकारी के लिए बता दें कि ननकाना साहिब लाहौर में है, जबकि गुरुद्वारा पंजा साहिब पाकिस्तान में इस्लामाबाद के पास है.

मीका ने बताया कि जब उन्हें पाकिस्तान में परफॉर्म करने का न्योता मिला, तो उन्हें लगा कि उन्हें वहां 'बुलाया' जा रहा है. उन्होंने कहा, 'मेरे लिए यह पैसे की बात नहीं है. सबसे पहला ख्याल यही आता है कि इसके जरिए मैं गुरुद्वारे तक पहुंच सकता हूं.' उनकी ये बातें पाकिस्तान में अपने अनुभव और वहां के लोगों और भारत-पाकिस्तान रिश्तों को लेकर बनी धारणाओं के बीच फर्क पर हो रही एक बड़ी चर्चा के दौरान सामने आईं. मीका ने यह भी याद दिलाया कि उरी हमले से पहले भी वह पाकिस्तान गए थे और वीजा लेकर खुलेआम वहां गए थे. उन्होंने तर्क दिया कि वहां परफॉर्म करने को अपने-आप में कोई राजनीतिक काम नहीं माना जाना चाहिए.

उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तान में भारतीय कलाकारों को सम्मान मिलता है, तो उन्हें बहुत खुशी होती है. मीका ने कहा, 'अगर पाकिस्तानी मुझे सम्मान दे रहे हैं तो हमें इस पर खुश होना चाहिए. कम से कम कोई तो है जो वहां जाकर परफॉर्म कर रहा है.'

जब पाकिस्तान में परफॉर्म करने के चलते भारत में मीका सिंह पर लगा था बैन

मीका सिंह को 2019 में भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से बैन का सामना करना पड़ा था. यह तब हुआ था जब उन्होंने उस साल 8 अगस्त को कराची, पाकिस्तान में एक शादी से पहले के एक कार्यक्रम में परफॉर्म किया था. बताया जाता है कि यह कार्यक्रम पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के एक करीबी रिश्तेदार का था. बाद में इस परफॉर्मेंस का एक वीडियो ऑनलाइन सामने आया, जिससे काफी आलोचना हुई.

भारतीय फिल्म संगठनों ने गायक पर आरोप लगाया कि उन्होंने ऐसे समय में राष्ट्रीय हित से ज्यादा पैसे को अहमियत दी, जब भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध तनावपूर्ण थे. इसके बाद ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन (AICWA) और फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) ने मीका का बहिष्कार करने और उन्हें इंडस्ट्री में प्रोफेशनल काम करने से रोकने का ऐलान किया. हालांकि, उसी महीने मीका के माफी मांगने के बाद यह बैन हटा लिया गया.