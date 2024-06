प्रभास के फैंस की गलती से इस एक्टर की चमकी किस्मत, 6 साल पुरानी फिल्म 2024 में सिनेमाघरों में हो गई हाउसफुल 

कल्कि 2898एडी 27 जून को रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है, जिसमें प्रभास, दीपिका पादुकोण और अमिताभ बच्चन अहम रोल में नजर आने वाले हैं. इस फिल्म को लेकर फैंस के बीच काफी एक्साइटमेंट है. इसी बीच एक मजेदार किस्सा सामने आया है, जिसमें साउथ सुपरस्टार प्रभास के फैंस की एक गलती के कारण तेलुगू एक्टर डॉक्टर राजशेखर की 6 साल पुरानी फिल्म की किस्मत चमक गई. वहीं किस्सा सुन फैंस रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं.

दरअसल, तेलुगू एक्टर डॉक्टर राजशेखर की 2019 में आई फिल्म कल्कि इस मजेदार किस्से का कारण हैं. दरअसल, प्रभास के फैंस ने अपकमिंग फिल्म कल्कि 2898एडी का सोचकर एक्टर की फिल्म के बुक माय शो पर टिकट बुक कर ली, जिसके बाद एक दो या तीन नहीं बल्कि 20 शो के टिकट बिक गए.

Naaku assalu sammandham ledhu 😅🤣



Jokes apart...

Wishing dear #Prabhas @nagashwin7, Maa #AshwiniDutt garu @VyjayanthiFilms, The stellar cast and crew all the very very best!

May you create history and take the film industry a step ahead #kalki2898ad https://t.co/P00OyIZFVE