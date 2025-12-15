विज्ञापन

पत्नी के साथ घर में मृत पाए गए ऑस्कर नॉमिनेटेड डायरेक्टर, जांच में जुटी पुलिस

हॉलीवुड के डायरेक्टर-एक्टर रॉब रेनर और पत्नी मिशेल सिंगर घर में मृत पाए गए, जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई है.

रॉब रेनर और पत्नी मिशेल सिंगर घर में पाए गए मृत

मशहूर अमेरिकी डायरेक्टर और एक्टर रॉब रेनर और उनकी पत्नी मिशेल को लॉस एंजेलिस स्थित उनके घर में मृत पाया गया. अधिकारियों ने शुरुआती जानकारी देते हुए बताया कि दोनों के शरीर पर चाकू के घाव हैं. इस मामले में पुलिस परिवार के सदस्यों से पूछताछ कर रही है. लॉस एंजेलिस फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक, उनके पास दोपहर करीब 3:30 बजे मेडिकल इमरजेंसी के लिए कॉल आई. जब टीम मौके पर पहुंची, तो 78 वर्षीय रॉब और 68 वर्षीय मिशेल को मृत पाया गया. पुलिस ने इस घटना को हत्या करार दिया. लॉस एंजेलिस पुलिस विभाग के रॉबरी हौमिसाइड डिविजन की टीम मामले की जांच कर रही है. मामले में अभी किसी पर भी आधिकारिक तौर पर आरोप नहीं लगाया गया है. लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि निर्देशक और उनकी पत्नी की संदिग्ध हत्या के मामले में रॉब रेनर का बेटा निक रेनर "संदिग्ध व्यक्ति" है. हालांकि ऑफिशियली इस पर अपडेट सामने नहीं आया है. हालांकि निक रेनर, जो एक स्क्रीन राइटर हैं उन्होंने पब्लिक्ली अपने ड्रग्स की लत और बेघर होने की अपनी मुश्किलों के बारे में बात की है.

इस खबर ने हॉलीवुड में सनसनी मचा दी है, और फिल्मी दुनिया के लोग इस घटना पर शोक व्यक्त कर रहे हैं. लॉस एंजेलिस की मेयर करेन बास ने भी इसे शहर के लिए एक बड़ा नुकसान बताया, रॉब रेनर सिर्फ एक अभिनेता ही नहीं थे, बल्कि हॉलीवुड के सबसे चर्चित डायरेक्टर्स में से एक भी थे. उनका जन्म 6 मार्च 1947 को न्यूयॉर्क में एक यहूदी परिवार में हुआ. उनके पिता, कार्ल रेनर, खुद एक प्रसिद्ध अभिनेता और कमीडियन थे. फिल्म और एक्टिंग की दुनिया से जुड़ाव उनके बचपन से ही रहा. रॉब ने अपने करियर की शुरुआत एक्टिंग से की और टीवी सीरियल 'ऑल इन द फैमिली' के लिए उन्हें पॉपुलैरिटी मिली. इस शो में उन्होंने मीटहेड का किरदार निभाया, जिसने उन्हें घर-घर में लोकप्रिय बना दिया और इसके लिए उन्हें दो एमी अवॉर्ड भी मिले.

इसके बाद रॉब ने डायरेक्शन में कदम रखा और हॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बनाई. उन्होंने कई यादगार फिल्में बनाई, जिनमें 'दिस इज स्पाइनल टैप', 'स्टैंड बाय मी', 'द प्रिंसेस ब्राइड', 'व्हेन हैरी मेट सैली', 'मिजरी' और 'ए फ्यू गुड मैन' शामिल हैं. 'ए फ्यू गुड मैन' को साल 1992 में बेस्ट पिक्चर कैटेगरी में ऑस्कर अवॉर्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था. इस फिल्म में जैक निकोलसन और टॉम क्रूज जैसे बड़े अभिनेता नजर आए थे.

रॉब को फिल्मों के लिए कई अवॉर्ड मिले, जिनमें चार गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड और कई डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका अवॉर्ड्स के लिए नॉमिनेशन शामिल हैं. रॉब की निजी जिंदगी भी फिल्मी कहानी जैसी रही. उन्होंने 1971 में डायरेक्टर और एक्ट्रेस पेनी मार्शल से शादी की, लेकिन उनकी शादी ज्यादा समय तक नहीं चली और 1981 में तलाक हो गया. इस शादी से रॉब ने पेनी की बेटी ट्रेसी को गोद लिया. इसके बाद 1989 में उन्होंने मिशेल सिंगर से शादी की. मिशेल खुद एक एक्ट्रेस और फोटोग्राफर थीं. दोनों की मुलाकात फिल्म 'व्हेन हैरी मेट सैली' के सेट पर हुई थी. शादी के बाद उनके तीन बच्चे हुए.

फिल्मी दुनिया में सक्रिय रहने के अलावा, रॉब रेनर सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में भी आगे रहे. वे अमेरिकी राजनीति में एक मुखर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे और अपने विचारों के लिए जाने जाते थे. साल 2024 में रॉब ने अपनी कल्ट फिल्म 'स्पाइनल टैप' के सीक्वल पर काम शुरू किया था. इसके अलावा, वे टीवी शोज और फिल्मों में कैमियो रोल करते रहे, जिनमें 'द लैरी सैंडर्स शो', 'द सिम्पसंस' और 'न्यू गर्ल' शामिल हैं.

