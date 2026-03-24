Dhurandhar 2 Collection Live Updates: फिल्म धुरंधर 2: द रिवेंज बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत के बाद अब वीकडे टेस्ट से गुजर रही है. शुरुआती 5 दिनों में रिकॉर्डतोड़ कमाई करने वाली इस फिल्म ने छठे दिन पर गिरावट दर्ज की है. हालांकि गिरावट आने के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर रणवीर सिंह का जलवा बरकरार है. आपको बता दें कि पांचवें दिन तक फिल्म 519.12 करोड़ इंडिया नेट और 619.76 करोड़ ग्रॉस कमा चुकी थी, वहीं ओवरसीज में 210 करोड़ की कमाई के साथ इसका वर्ल्डवाइड ग्रॉस 829.76 करोड़ पहुंच गया है. हालांकि Day 6 के आंकड़े जोड़ने के बाद कुल कलेक्शन और मजबूत हुआ है, लेकिन सोमवार के बाद आई यह गिरावट ट्रेड एक्सपर्ट्स के अनुसार सामान्य मानी जा रही है.

डे वाइज धुरंधर 2 का कलेक्शन

अगर डे-वाइज कलेक्शन पर नजर डालें तो फिल्म ने Day 0 पर 43 करोड़ (पेड प्रीव्यू), Day 1 पर 102.55 करोड़, Day 2 पर 80.72 करोड़, Day 3 पर 113 करोड़ और Day 4 पर 114.85 करोड़ की जबरदस्त कमाई की थी. कुल मिलाकर, धुरंधर 2 अभी भी बॉक्स ऑफिस पर मजबूती से टिकी हुई है, लेकिन असली परीक्षा अब वीकडेज में होगी कि फिल्म कितनी तेजी से 900 करोड़ के क्लब की ओर बढ़ती है.

छठे दिन भी धुरंधर ने दिखाया कमाल

आदित्य धर की फिल्म धुरंधर-2 बॉक्स ऑफिस पर लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही है, रिलीज के छठे दिन जो कि नवरात्रि का खास दिन भी था फिल्म की कमाई में जबरदस्त उछाल देखने को मिला. गदर 2 का रिकॉर्ड तोड़ने के बाद अब फिल्म बाहुबली 2 का रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी कर रही है. उम्मीद है कि यह फिल्म अपने छठे दिन (सभी भाषाओं में) 55-60 करोड़ रुपये की नेट कमाई करेगी. फिलहाल पहले मंगलवार की सबसे बड़ी कमाई का रिकॉर्ड 'बाहुबली 2' के नाम है, जिसने 59 करोड़ रुपये की नेट कमाई की थी. ऐसे में कितना रहा धुरंधर 2 का छठे दिन का कलेक्शन अब तक और हर घंटे कितने बदल रहे आंकड़े, आइए एक नजर डालते हैं.

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