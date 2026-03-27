Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 9: एक हफ्ते में धुरंधर 2 1000 करोड़ पार, दंगल और बाहुबली 2 का रिकॉर्ड तोड़ने को तैयार

Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 9: रणवीर सिंह की 'धुरंधर-2' ने बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा दिया है क्योंकि हर बढ़ते दिन के साथ फिल्म की कमाई का स्तर बढ़ रहा है. आज फिल्म को रिलीज हुए एक सप्ताह पूरा हो चुका है और फिल्म 1000 करोड़ के क्लब में शामिल हो चुकी है और एक हफ्ते में ही 'पठान' और 'कल्कि 2898 एडी' का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. अगर फिल्म इसी रफ्तार से आगे बढ़ती रही तो फिल्म जल्द ही 'दंगल', 'बाहुबली-2', और 'पुष्पा' का भी रिकॉर्ड ब्रेक कर देगी.

धुरंधर 2 वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

आदित्य धर के बी62 स्टूडियो ने फिल्म के आधिकारिक आंकड़े जारी किए हैं. बी62 स्टूडियो के मुताबिक, फिल्म ने विश्व भर में कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 1088 करोड़ रुपये का कर लिया है. फिल्म ने भारत में सभी भाषाओं में ग्रॉस कलेक्शन 814 करोड़ रुपये का किया है, जबकि ओवरसीज आंकड़े 274 करोड़ रुपये हैं. इंडिया के कुल नेट कलेक्शन की बात करें तो फिल्म एक हफ्ते में 690 करोड़ कमा चुकी है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म का बजट 250-300 करोड़ रुपये है. फिल्म ने एक हफ्ते में ही अपने बजट से दोगुनी कमाई कर ली है.

कितना था दंगल और बाहुबली 2 का कलेक्शन?

धुरंधर-2 अभी 'दंगल' और 'बाहुबली-2' का आंकड़ा छूने में काफी पीछे है. 'दंगल' ने 2070 करोड़ रुपये का वर्ल्ड वाइल्ड कलेक्शन किया था, जबकि भारत में कुल नेट कलेक्शन 388 करोड़ रहा. 'धुरंधर-2' कुल नेट कलेक्शन के मामले में फिल्म को पछाड़ चुकी है, लेकिन ग्लोबल स्तर पर टक्कर देने के लिए फिल्म को और मेहनत करनी पड़ेगी. वहीं 'बाहुबली-2' ने वर्ल्ड वाइल्ड कलेक्शन 1788 करोड़ का किया और भारत में फिल्म का नेट कलेक्शन 1030 करोड़ रहा.

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हालांकि रणवीर सिंह की फिल्म 'पठान' और 'कल्कि 2898 एडी' को पहले ही पीछे छोड़ चुकी है. शाहरुख की 'पठान' ने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 1055 करोड़ का किया था और भारत में फिल्म ने 543 करोड़ रुपये कमाए थे, जबकि 'कल्कि 2898 एडी' ने 1042 करोड़ का वैश्विक आंकड़ा छुआ था. बता दें कि बॉक्स ऑफिस पर फिल्म 'धुरंधर-2' की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है और यही कारण है कि बाकी रिलीज हुई फिल्मों पर इसका असर देखने को जरूर मिलेगा. 10 अप्रैल को अक्षय कुमार की 'भूत-बंगला' रिलीज होने वाली है. देखगा होगा कि एक्शन और कॉमेडी के बीच फैंस किसे चुनते हैं.