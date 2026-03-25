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वेब सीरीज 'Crime Next Door' एक्ट्रेस हर्षिल कालिया की हादसे में मौत, डिवाइडर से टकरा कर पलट गई थी कार

वेब सीरीज़ और राजस्थानी म्यूज़िक वीडियो में नज़र आने के अलावा, कालिया ने मॉडलिंग में भी अपना करियर शुरू किया था. उन्होंने Instagram पर बड़ी संख्या में फ़ैन फ़ॉलोइंग थी.

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वेब सीरीज 'Crime Next Door' एक्ट्रेस हर्षिल कालिया की हादसे में मौत, डिवाइडर से टकरा कर पलट गई थी कार
वेब सीरीज 'Crime Next Door' एक्ट्रेस हर्षिल कालिया की हादसे में मौत
नई दिल्ली:

एक्टर-मॉडल हर्षिल कालिया की सोमवार रात (23 मार्च) को कार का कंट्रोल खो जाने से मौत हो गई. रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी कार डिवाइडर से टकराने के बाद पलट गई थी. घटना के CCTV फुटेज में दिखा कि कार बाईं ओर पलट गई, जिससे 30 साल की एक्ट्रेस के सिर में चोटें आईं. बाद में पास के एक अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया. कालिया वेब सीरीज़ 'Crime Next Door' और कई राजस्थानी म्यूज़िक वीडियो में नजर आ चुकी थीं. वह देर रात काम से लौट रही थीं, तभी अचानक उनकी कार का कंट्रोल खो गया. इसके बाद कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई. कंट्रोल खोने की वजह अभी पता नहीं चली है और इसकी जांच की जा रही है.

सिर पर लगी थी गंभीर चोट 

 घटनास्थल पर जल्द ही अफरा-तफरी मच गई, क्योंकि गाड़ियां रुक गईं और स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए. उन्होंने जल्द ही पलटी हुई कार को देखा और घायल कालिया को बाहर निकाला. वे एक्टर को पास के एक अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने पहले उनकी जांच की और फिर उन्हें मृत घोषित कर दिया.डॉक्टरों ने बताया कि एक्टर के सिर में कई गंभीर चोटें आई थीं, जिसके कारण उनकी मौत हो गई.

मॉडलिंग से मिली शोहरत

वेब सीरीज़ और राजस्थानी म्यूज़िक वीडियो में नज़र आने के अलावा, कालिया ने मॉडलिंग में भी अपना करियर शुरू किया था. उन्होंने Instagram पर बड़ी संख्या में फ़ैन फ़ॉलोइंग थी.  हालांकि, उनकी अचानक मौत के कारण उनका करियर बीच में ही खत्म हो गया. पुलिस आगे की जांच कर रही है और दुर्घटना के पीछे की सही वजह का पता लगाने की कोशिश कर रही है. 
 

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